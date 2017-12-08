​Право на диалог

По мнению председателя Верховного суда РК Кайрата Мами, в этом и заключается приоритетное направление работы органов правосудия. Только с таким ориентиром можно повысить доверие к судебно-правовой системе республики.

Обсуждению этого и других вопросов был посвящен форум в Верховном суде РК по повышению эффективности судебной защиты прав и законных интересов бизнеса с участием Кайрата Мами, председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимура Кулибаева, депутатов Парламента, судей, представителей центральных государственных органов, нацкомпаний и НПО.

В приветственном слове Кайрат Мами подчеркнул, что одной из фундаментальных основ реализации политики Главы государства являются надлежащая институциональная среда и режим верховенства закона. Здесь, по его мнению, и находится основа для сотрудничества НПП «Атамекен» и судебной системы.

Он кратко остановился на ключевых приоритетах запланированной работы. Среди них – необходимость более широкого доступа к судебной информации и налаживание эффективных коммуникаций, в том числе через Интернет и социальные сети. По его словам, стало уже недостаточно только объективно и быстро разрешать судебные дела. Нужно, чтобы общественность видела и понимала, что правосудие действительно свершается.

Председатель Президиума НПП Тимур Кулибаев в свою очередь подчеркнул, что во всем мире судебная независимость рассматривается как основной фактор в улучшении предпринимательского и инвестиционного климата. Для каждого предпринимателя спор – это стресс, потерянное время, деньги, а если спор идет с госструктурами, то реальная возможность понести крупные убытки, прекратить свое существование.

– Последний выход в споре – обратиться в суд, здесь окончательно решается судьба бизнеса. Поэтому его ожидания к справедливой и объективной работе судей, конечно, будут очень высокими, – сказал Тимур Кулибаев.

Он отметил роль Национальной палаты в рассмотрении споров. Около 44% жалоб предпринимателей на действия госорганов решаются положительно. Это также является своего рода фильтром для снижения нагрузки на судебную систему.

На форуме также выступила председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева. Она рассказала о работе по повышению эффективности правосудия, в том числе по итогам реформ Плана нации. Особое внимание было уделено текущей судебной практике с учас­тием предпринимателей, разработке нормативных постановлений Верховного суда, участию судей в законотворческой деятельности, развитию информационных сервисов судов и внесудебных способов решения споров.

Заместитель председателя правления НПП Рустам Журсунов в свою очередь отметил, что интересы предпринимателей должны встать в один ряд с интересами бюджета. Совместно с Верховным судом Нацпалата намерена выявить причины и условия возникающих споров, для этих целей следует провести анализ в семи сферах: споры по налоговым и таможенным вопросам, в сфере госзакупок, экологии, банкротства и реабилитации, споры с акиматами, квазигосударственными компаниями.

В завершение форума была подписана «дорожная карта» совместной работы по судебной защите бизнеса. В ее рамках будет подвергнут экспертному анализу вопрос соблюдения в судах основных принципов правосудия: состязательности и равенства сторон. Верховный суд совместно с НПП «Атамекен» проведет общественные замеры доверия к судам со стороны бизнес-сообщества. Также предполагается принятие мер по повышению правовой культуры взаимоотношений в бизнесе. В частности, будут усилены правовое сопровождение сделок, обеспечение незыблемости исполнения договорных обязательств и применение досудебного разрешения споров, сообщили в пресс-службах Верховного суда и НПП «Атамекен».