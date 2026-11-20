Почему детям важно быть услышанными? Об этом и многом другом мы говорим с уполномоченным по правам ребенка Динарой ЗАКИЕВОЙ.

фото из личного архива Д.Закиевой и из архива "КП"

– Динара Болатовна, что удалось изменить в системе защиты несовершеннолетних за последние годы?

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева проведены важные реформы в социальной и правовой защите детей, в системе обеспечения их безопасности.

Кроме того, в соответствии с поручениями Главы государства мы работали над созданием единой системы и инфраструктуры защиты детства. За последние три года принято 11 законов, внедрены цифровые инструменты, усилена межведомственная координация. Но главное – мы перешли от разрозненных мер реагирования к формированию целостной государственной системы профилактики и защиты прав детей.

Во всех регионах созданы соответствую­щие управления в структуре акиматов, усилены органы опеки и попечительства, увеличена численность их сотрудников за счет введения в закон норматива «1 к 5 000». И если раньше в Астане работали пять специалистов опеки, то сегодня их число приближается к 100.

Создано 160 центров поддержки семьи, действуют мобильные группы, которые выявляют тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, и помогают им, а также система FSM Social как цифровой инструмент в их работе. Развивается психологическая помощь, идет работа по раннему обнаружению рисков. В частности, в школах внедрена цифровая платформа Balazhan для поиска детей, нуждающихся в помощи.

Расширяются доступные каналы для обращения. Работает контакт-центр 111, в учебных организациях размещены QR-коды. Через них ученик может сообщить о насилии, буллинге, проблемах в семье или школе, обратиться за консультацией и поддержкой. Кроме того, законодательно закреплена деятельность региональных уполномоченных по правам ребенка.

Все эти механизмы уже дают конкретные результаты. За три года выявлено более 300 тысяч ситуаций, когда дети и семьи нуждались в помощи, имелись риски нарушения прав ребенка либо права уже были нарушены. Государство стало видеть проблемы, которые прежде оставались незамеченными.

– Какие перемены предусматривает Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы?

– В начале 2026 года по поручению Главы государства была утверждена Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Впервые в одном стратегическом документе объединены все ключевые направления государственной политики в отношении несовершеннолетних: вопросы безопасности, образования, здравоохранения, социальной защиты и прав ребенка.

Мы выявили более 70 системных проблем­ и разработали план из 158 мероприятий. Они нацелены на инклюзивное образование, обеспечение цифро­вой безопасности, предупреждение незаконного детского труда, безопасность инфраструктуры и решение вопросов алиментов, введение Единого цифрового маршрута ребенка, повышение ответственности родителей, оснащение детских больниц необходимым оборудованием, развитие инфраструктуры дополнительного образования в сельской местности и капитальный ремонт организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сирот. Кроме того, необходимо отметить, что по инициативе депутатов Курултая нами подготовлены три законопроекта для реализации задач концепции, касающихся обеспечения безопасности, в том числе цифровой и информационной, поддержки детей с особыми потребностями.

На сегодня уже имеются практические результаты: в больницы девяти регионов поступило новое оборудование, включая МРТ; в общеобразовательных учреж­дениях введен «Час психолога», повышены доплаты школьным психологам. Для нас самое важное – не количество мероприятий, а реальные изменения, которые должны почувствовать дети и их семьи. Именно поэтому мы установили конкретные целевые показатели на каждый год, позволяющие отслеживать динамику и своевременно корректировать работу. Особое внимание уделяем качеству реализации мер: региональные уполномоченные по правам ребенка на постоянной основе проводят мониторинг­ и информируют нас о ситуации на местах. Кроме того, во время рабочих поездок в регионы я также проверяю ход реализации запланированных мероприятий.

– С чем обращаются к вам? Расскажите о случаях, когда помощь требовалась немедленно...

– За три года мы провели работу по 15 тысячам обращений, поступивших непосредственно ко мне. Еще более 202 тысяч заявок поступило за два года через контакт-центр 111 и QR-111. Только через службу 111 установлено свыше 20 тысяч фактов нарушений прав детей. Мы не просто собираем статистику, а сопровождаем каждое обращение: контролируем действия госорганов, отслеживаем результаты и сами участвуем в организации помощи. К счастью, за этим стоят тысячи историй, когда удалось оказать своевременную помощь.

Родители чаще пишут по вопросам нарушения прав детей, семейных конфликтов, опеки, алиментов. Дети – о насилии в семье, жестоком обращении, травле, пробле­мах в школе. Иногда они обращаются в состоянии глубокого эмоционального кризиса. Хочу особо отметить, что все чаще подростки сами ищут помощи и не боятся говорить о том, что с ними происходит. Они пишут и непосредственно мне в WhatsApp. Я стараюсь реагировать на каждое сообщение независимо от времени суток.

Однажды около трех часов ночи написала девочка из Западно-Казахстанской области. Отец избивал ее, маму и других членов семьи. Я незамедлительно связалась с заместителем акима области и службой 111. Маму и детей удалось забрать из опасной обстановки и размес­тить в Центре поддержки семьи. В отношении отца приняли меры по закону.

А не так давно ночью мне написал мальчик из Тараза. Он сбежал из дома, потому что его избивал отчим. Ребенок находился на улице без обуви и просил о помощи. Мы сразу передали информацию полиции и региональному уполномоченному. Мальчик оказался недалеко от места проживания заместителя акима района, который оперативно подключился к поиску и помог доставить его в Центр поддержки детей. Пока специалисты добирались, мы оставались с ним на связи.

Таких историй, к сожалению, сотни. За каждой – конкретный ребенок, его страх, боль и надежда, что кто-то услышит, поймет и поможет. И положительные решения – это результат работы большой команды.

– Можно ли привыкнуть к таким историям и оставлять переживания за порогом кабинета?

– Нет. Когда слышишь истории детей, переживших насилие, жестокость, равнодушие или предательство самых близких, это оставляет след в душе. Каждый день я спрашиваю себя: все ли сделала, чтобы помочь? Достаточно ли приложила усилий, чтобы предотвращать такие случаи?

Особенно тяжело осознавать, что чаще всего источником боли и страха для ребенка становятся самые близкие люди, которые должны быть его защитой. Но когда вовремя принятое решение помогает ему оказаться в безопасности, это дает силы двигаться дальше.

– Почему дети порой не решаются рассказать взрослым о своих проблемах?

– Прежде всего им мешают страх, недоверие, опасение, что их не поймут, осудят или накажут. Обращения детей показывают, что за конфликтами часто стоят одиночество, чувство незащищенности. При этом психологическое давление бывает как со стороны сверст­ников, так и со стороны родителей и других членов семьи.

Особенно это касается ситуаций буллинга: ребенок может бояться, что после жалобы давление со стороны сверстников только усилится, а дома его не поддержат и не поймут. Все это напрямую отражается на его психоэмоциональном состоянии.

Сложные психологические переживания приводят к проблеме суицидального поведения. Около 60 процентов трагических случаев суицидов среди детей происходят на фоне непростых детско-родительских отношений: психологичес­кого давления, завышенных требований, насилия и жестокого обращения. Еще около 25 процентов связаны с взаимодействием со сверстниками, буллингом, безответной любовью, вымогательством и другими травмирующими обстоятельствами.

Ребенок зачастую не умеет говорить о своих переживаниях и не знает, к кому можно обратиться. Наша задача – создать такую среду, в которой он будет уверен: его услышат, не осудят и обязательно помогут.

Показательно, насколько востребованной оказалась возможность обратиться за помощью анонимно и доступно. Если раньше, когда действовала только функ­ция звонка в службу 111, в год поступало до тысячи звонков. После внедрения QR-кодов тысяча сообщений приходит уже за один день. Всего через QR-коды поступило более 195 тысяч сообщений. И у них есть одна общая черта – одиночество детей среди взрослых.

Ребенок не должен бояться рассказать маме или папе о проблемах, не должен опасаться наказания за плохие оценки или чувствовать, что родительскую любовь нужно заслужить.

В целом для своевременного оказания помощи детям в течение нескольких лет в стране выстроена система их психологической поддержки. В частности, мы работали над созданием центров в регионах, организацией уроков безо­пасности, где детей учат распознавать эмоции и обращаться за помощью, а также внедрением единой цифровой платформы Balazhan, которая позволяет оперативно выявлять несовершеннолетних, нуждаю­щихся в поддержке.

Но самое важное – работать с причинами, в том числе с отношения­ми в семье. В этой связи в программе «Дети Казахстана» наряду с мерами поддержки родителей предусмотрено введение курсов ответственного родительства.

– А как защитить ребенка от опас­ностей в Интернете?

– Интернет открывает огромные возможности, но одновременно создает риски кибербуллинга, мошенничества, онлайн-вербовки, сексуального домогательства и распространения вредонос­ного контента.

По данным исследования Kazakhstan Kids Online, проведенного при участии ЮНИСЕФ, 15,3 процента детей сталкиваются с негативным контентом в Интернете. Более половины несовершеннолетних, ставших свидетелями кибербуллинга, предпочитают никому об этом не рассказывать. Поэтому цифровая безопасность включена в концепцию «Дети Казахстана».

А депутатами Курултая разработан законопроект по вопросам информационной и цифровой безопасности детей. Он содержит более 120 поправок, в том числе предусматривающих маркировку цифровых продуктов, усиление ответственности платформ, внедрение родительского контроля и механизмов защиты несовершеннолетних пользователей.

Это первый законопроект, разработанный нами с использованием интеллектуальной платформы AI Құрылтай, которая обладает возможностью юридического мышления. При этом все предложения, конечно, мы, как разработчики, проверили и изучили, доработали с приглашением экспертов. Сейчас законопроект направляется на согласование в Правительство, дальнейшая работа будет проводиться в рабочих группах.

В государстве действует система выявления противоправного контента и предусмотрена ответственность за его распространение. Вместе с тем важно обучать детей цифровой безопасности. Для этого в школе на специальных уроках из 140 тем предусмотрен отдельный блок по данной теме.

Но я убеждена, что защита должна начинаться не с запретов, а с доверия, цифровой грамотности и ответственнос­ти взрослых.

– Вы мама четверых детей. Изменил ли этот опыт ваше отношение к материнству? И какие приятные воспоминания из вашего детства до сих пор с вами?

– Я стала еще больше ценить доверие и открытый диалог с детьми. Мы чаще обсуждаем личную безопасность, учимся распознавать опасные ситуации и говорить о переживаниях. Мой главный принцип: что бы ни случилось, ребенок должен знать, что может прийти к родителям, рассказать правду и рассчитывать на любовь и поддержку, а не на осуждение.

Когда я сама была ребенком, особенно любила предновогоднее время: предвкушение чуда и, конечно, ожидание подарка под елкой. До сих пор с особой теплотой вспоминаю, как мы с мамой готовили пирожные «персики», а папа помогал раскрашивать их свекольным и морковным соком. Вместе мы начиняли их кремом и орехами...

– Чему научили вас годы работы в этой сфере? И что бы вы хотели сказать родителям?

– За три года я более 50 раз выезжала в регионы, обязательно встречалась с детьми. Во время анонимных опросов мы предлагали им написать, что, на их взгляд, должны знать и понимать взрос­лые. Их ответы многому меня научили. Дети нуждаются не столько в наставлениях и контроле, сколько в искреннем внимании и доверии. То, что взрослому кажется мелочью, для ребенка порой –целый мир.

Я прошу родителей: пожалуйста, будьте самыми близкими и добрыми друзьями для своего ребенка. Пусть он знает, что его любят не за отметки и достижения, а просто за то, что он есть. Очень важно уделять внимание общению, разговорам по душам с дочерью или сыном. Нужно научиться слушать и слышать их. У ребенка есть право на свое мнение, чувства, ошибки и, главное, на детство. Дом должен быть местом безопасности, тепла и принятия.

Говорите детям: «Ты любим и ценен. Что бы ни случилось, я рядом. Ты всегда можешь мне все рассказать. Я тебя выслушаю и поддержу».