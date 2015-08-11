Свежий выпуск Право на любовь и счастье Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Марзия Шерубаева представляет интересы городского органа опеки и попечитель­ства, охраны прав несовершеннолетних детей без малого 31 год. Сегодня под ее началом трудятся 4 специалиста, а ведь еще 5 лет назад ей одной приходилось управляться с непомерно большим объемом обязанностей.

– Самыми трудными были 90-е годы, – рассказывает она. – Детей оставляли в роддомах так часто, что я не успевала оформлять документы на младенцев, которые, едва появившись на свет, обретали сиротский статус.

В последнее время отказных ребятишек в областном центре становится все меньше, а бездетных супругов, желаю­щих усыновить ребенка из детского дома, – несравнимо больше. Папка, хранящая документы на таких малышей, в нынешнем году почти пус­тая. Для сравнения: в том же 2006-м число «отказников» в областном центре переваливало далеко за полсотни. А вот в текущем зарегистрировано всего 12 таких малышей. Все они, за исключением тех, что родились с серьезными патологиями, практически сразу обрели приемных родителей.

Между тем, по словам Мар­зии Адылгазиновны, коли­чество детей в детдомах год от года тоже снижается. И в этом она видит прямую заслугу государства, поддерживающего и опекунов, и патронатных родителей.

– Когда ко мне обращаются родственники детей, оставшихся без родительской опеки, и просят оформить последних в детский дом, с калькулятором в руках принимаюсь убеж­дать их не делать этого, – продолжает рассказ М. Шерубаева. – Начиная с 2010 года каждый опекун в нашей стране получает ежемесячное пособие на ребенка. В нынешнем году оно составляет 19 820 тенге, плюс пособие, которое в обязательном порядке государство перечисляет непосредственно на личный счет таких детишек. Существенную финансовую поддерж­ку оказывает государство и патронатным родителям, которые берут на воспитание малышей из детских домов.

Каким бы замечательным ни было казенное учреждение, оно не может заменить ребенку семью, считают специалисты органа опеки и попечительства. Как правило, осиротевшие дети остаются с бабушками и дедушками…

Запомнилась одна из запутанных житейских историй, рассказанная Марзией Адыл­газиновной. В 2001 году взрослый сын привез из России и передал матери на воспитание крошечную девочку, назвав ее своей дочерью. Гражданка С., назовем ее так, первым делом обратилась к специалисту опеки, поскольку у новоис­печенной внучки не было документов. Но не так-то легко было сделать Анечке (имя изменено) свидетельство о рождении.

Для этого Шерубаевой приходилось вести бесконечные переговоры и даже ругаться с российскими коллегами по телефону. До 14 лет девочка жила с бабушкой, которую считала своей мамой. Недавно гражданка С. скоропостижно скончалась. Родного отца Анечки, который в свое время не удосужился оформить отцовство, тоже давно уже нет в живых.

– К сожалению, это одна из тех историй, когда абсолютно домашний подросток в силу жизненных обстоятельств должен был оказаться в ЦАНе или детском доме, – говорит М. Шерубаева. – Сразу же объявились наследники, поскольку бабушка при жизни не успела отписать внучке дарственную на квартиру. Хотя есть свидетели, которые могут подтвердить, что она собиралась это сделать.

В органе опеки Анечку всячески успокаивали и подбад­ривали, обещали помочь в судебных разбирательствах за наследство. А пока она должна была пожить в детдоме. У этой истории счастливый конец. В последний момент об Анечкиной трагедии узнала классный руководитель, которая не раздумывала долго, чтобы забрать ее к себе домой. В настоящий момент не родственники, а чужой человек оформляет опекунство над девочкой.

Зачастую благодаря именно усилиям органов опеки детей вырывают из неблагополучной среды. Таким ребятишкам, безусловно, лучше в детском доме, откуда их в любой момент могут забрать патронатные родители или оформить над ними опеку родственники.

Подобная история случилась с Валей, которую нерадивая мать однажды в пьяном угаре забыла в деревне. На тот момент девочке едва исполнилось 4, после чего она еще 2 года провела в больницах и приютах, прежде чем ее нашли приемные родители. Вот уже 5 лет прошло, как Валечка растет и воспитывается в пат­ронатной семье. Она избавилась от многих проблем со здоровьем, и у нее есть успехи в учебе.

– Самое неприятное, когда по долгу службы приходится выслушивать супругов в разводе, – говорят в органе опеки и попечительства. – Очень часто родители, не сумевшие сохранить семью, начинают спекулировать детьми, ничуть не задумываясь о том, что испытывают те в такие минуты.

Недавно одна из таких мамочек пыталась выторговать у отца своего ребенка квартиру в Новосибирске. Взамен обе­щала ему позволить видеться с дочерью. Можно только представить себе состояние малыша, которого «делят» собственные родители.

Все дети имеют право на любовь и счастье, убеждена Марзия Шерубаева. Недавно она посчитала, что за время своей работы через ее руки прошло ровно 2 000 усыновленных ребятишек. И не было, по ее словам, еще ни одного случая, чтобы приемные родители вернули ребенка в детский дом.

У Марзии Адылгазиновны хорошая память – она помнит фамилии и имена всех малышей, которых она когда-то передала в семьи, где, по ее глубокому убеждению, они всегда окружены любовью и заботой взрослых.