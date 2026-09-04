Право на паузу

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Давно ли вы просто бездельничали? Или хотя бы просто вынужденно ничего не делали ввиду обстоятельств, и вас это ничегонеделание ничуть не расстрои­ло, потому что дало передышку от ежедневной круговерти и, о чудо, от телефона и информации?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Честно, я забыла, когда была вне постоянного движения. С тоской вспоминаю времена, когда можно было ехать в автобусе и просто смотреть в окно. Пробка? Ну и прекрасно! Лишние 15 минут отрешусь от необходимости куда-то бежать, что-то делать. А еще раньше, на летних каникулах, мне даже бывало скучно! Телефонов не было, компьютер – только если у кого-то из «богатых» родственников, к которым не пойдешь в гости просто так. Книги были перечитаны, лото и шашки переиграны, и да, иногда я просто смотрела в окно, скучая. Но эта скука мотивировала искать себе какое-то занятие, покопаться у себя в голове, обдумать, решить.

А сегодня у скуки нет шансов нас одолеть. Стоит появиться свободной минуте, и рука тянется к телефону. Очередь в ЦОН, лифт, остановка, несколько минут перед сном, крас­ный сигнал светофора – все эти свободные минуты, даже секунды необходимо заполнить. Новости, сообщения, фотографии, чужие мнения, чужие шутки, чужие путешествия – все это вваливается в нашу жизнь мощным потоком.

Или вот эта постоянная тревога, что «я ничего не делаю». То ли дело другие, такие деятельные: и на фитнес успевают в обеденный перерыв, и на выходных на даче бассейн сами заливают, и дома на зиму банки закрывают. Правда, очень многие из таких достигаторов регулярно ноют в соцсетях: столько дел, так устал. Но продолжают достигать и уставать, потому что мы живем в такое время, когда отсутствие занятий воспринимается почти как ошибка – «на что ты тогда годен?». Современный мир вообще очень подозрительно относится к бесполезности. Все должно иметь смысл, результат и визуальное отображение: не показал на своей страничке в соцсетях – значит, не было.

Я все чаще думаю, что человеку необходимы пустые пространства не только в комнате, рабочем кабинете, но и в образе жизни. Небольшие такие, незаполненные ничем промежутки, в которых ничего не происходит, ты просто пялишься в стену, в окно или даже просто закрываешь глаза и перебираешь мысли. Ну или, если способен, медитируешь.

Именно в такие моменты приходят мысли, которые не успевают появиться в голове в постоянном жизненном шуме. Вспоминается человек, которому давно хотелось позвонить. Находится решение проб­лемы. Возникает желание что-то написать, изменить, выбросить из своей жизни или, наоборот, привнести. А может, и не возникает ничего, что тоже в общем-то неплохо...

И за это совсем не надо оправдываться. В этом, наверное, и заключается одна из самых недооцененных свобод взрослого человека: иногда ничего не делать и не испытывать при этом чувство вины.

Конечно, совсем ничего не делать у нас вряд ли получится. Всегда найдутся работа, домашне-семейные дела, звонки и бесконечные маленькие обязанности, которые умеют размножаться быстрее, чем мы успеваем их выполнять. Но, может быть, стоит хотя бы иногда не торопиться заполнить каждую свободную минуту? Оставить немного воздуха между событиями, немного пустоты в расписании. Возможно, именно там, в этих нескольких ничем не занятых минутах, мы наконец-то успеем догнать самих себя и свои настоящие желания.

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#работа #отдых #дела #суета #пауза

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