​Право на право

Сенат ратифицировал Соглашение и Протокол реализации Соглашения между Казах­станом и государствами Бенилюкс (Бельгией, Люксембургом и Нидерландами) о реадмиссии. Документы предусматривают урегулирование организационно-правовых вопросов реадмиссии лиц, незаконно пребывающих без разрешения на территории государства договаривающихся сторон. Дальнейшее сотрудничество предоставит дополнительные возможности для успешной реализации стратегических задач государства и отдельных гос­органов по борьбе с незаконной миграцией.

Также палата ратифицировала межправительственное Соглашение с Латвией о реадмиссии лиц. Документом предусмотрено решение вопросов предотвращения и противодействия незаконной трансграничной миграции людей, стремление сторон на взаимовыгодной основе способствовать обеспечению условий для облегчения обратного приема лиц, осуществивших незаконный въезд на территорию государства одной из сторон или незаконно пребывающих на территории государства данной стороны.

Ратифицирован Второй протокол о внесении изменений в Соглашение о льготных условиях поставок специальной техники и специальных средств для оснащения правоохранительных органов и специальных служб государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Документ предоставляет возможность членам ОДКБ в получении льготных поставок средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всесторонне обсужден и принят Закон «О ратификации Соглашения о займе (Проект повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий) между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития». Соглашение подписано в Астане 20 июля 2015 года между РК и МБРР. Целью докумен­та является повышение конкурентоспособности и потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках проекта предусмотрено четыре компонента. Первый – это развитие потенциала малого и среднего предпринимательства, предполагающее улучшение и расширение существующей нефинансовой поддержки государством для малого и среднего бизнеса посредством улучшения качества ее содержания и механизма предоставления. Второй – взаимосвязь малых и средних предприятий в конкурентоспособных секторах. Третий – оценка воздействия программ по развитию малого и среднего предпринимательства. Четвертый – стратегическая оценка факторинга.

После ряда острых вопросов в адрес исполнительной власти и заинтересованного обсуждения сенаторы в двух чтениях приняли поправки в законодательство по вопросам защиты прав инвалидов. По словам министра здравоохранения и социального развития Тамары Дуйсеновой, докумен­том предусматривается обеспечение доступности транс­порта, социальной инфраструктуры, он предусматривает создание безбарьерной среды на вокзалах и аэропортах.

В целях совершенствования услуг в социальной сфере предус­матривается проведение ряда мероприятий.

– В сфере образования предусматривается разработка государственных общеобразовательных стандартов с учетом инклюзивного образования, расширение кабинетов психолого-педагогической коррекции, обеспечение доступа детей инвалидов к инклюзивному образованию. В сфере здравоохранения обеспечить доступность медпомощи и медицинской реабилитации инвалидов, совершенствование медико-социальной экспертизы. В сфере социальной защиты увеличение услуг специалистов жестового языка для инвалидов по слуху, совершенствование оказания специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях, оптимизация пенсионных выплат и пособий лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях и находящимся на полном гособеспечении, – пояснила министр.

Кроме того, для обеспечения доступности жилья законом предусмотрено обеспечение инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата жильем не выше второго этажа, включение инвалидов третьей группы в перечень лиц, которые не могут быть выселены из служебного жилища без предоставления другого пригодного для проживания жилища, а также сохранение права на жилье в случае временного проживания инвалида в медико-социальном учреждении.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: А. Бижанова – по вопросу инициирования поправок в законодательные акты РК в части установления запрета курения кальяна в общественных местах, а также ужесточения ответственности за нарушение законодательства по данному вопросу; С. Громова – по вопросу государственной поддержки машиностроительной отрасли.