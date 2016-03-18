​Право на счастье

Кстати, принято считать, что самые счастливые люди живут в небольшом Королевстве Бутан. Жители этого государства признаны лидерами по коэффициенту Валового национального счастья – есть и такой измеритель благосостояние граждан. Упор при этом делается не на материальные богатства, а на традиционные духовные ценности – семью, здоровье, природу, религию. Эта концепция основывается на буддийских представлениях о счастье. Ее ввел в обиход четвертый король Бутана более сорока лет назад, и с тех пор она используется в стране в качестве неофициальной философской доктрины.

Но о счастье мечтает каждый человек на нашей планете. Во все времена поэты и музыканты слагали стихи и кантаты об этом удивительном, неповторимом чувстве. Художники стремились уловить счастье на холсте, философы – облечь в строгие каноны. Но при этом еще никому и никогда не удавалось вывести одну на всех «формулу счастья». Наверное, потому что оно неуловимо, как солнечный зайчик.

Что такое счастье? По количеству определений это философское понятие сродни любви, ведь каждый человек любит по-своему и по-своему он счастлив. Причем счастье – понятие явно не материальное, его нельзя потрогать руками… А вот увидеть, пожалуй, можно – вспомните, как зарази­тельно смеются дети, как ласково обнимают мамины руки, как пронзительно глубоки глаза влюбленных… Это то особое состояние души, когда эмоции переполняют сердце и кажется, что за спиной вырастают крылья, когда весь мир представляется добрым и светлым, а люди – идеальными.

Жаль, что в наш прагматичный век некоторые пытаются измерять счастье в денежных банкнотах, цинично заявляя, дескать, счастье не в деньгах, а в их количестве, но при этом забывают, что богатые тоже плачут. Счастье нельзя купить за деньги, оно не продается и не покупается.

В известном фильме «Доживем до понедельника» один из героев-девятиклассников написал в сочинении – «Счастье – это когда тебя понимают». И он прав, потому что любое непонимание чревато конфликтом, и не важно, семейный это конфликт, государственный или даже военный… В любом случае конфликт – это дисбаланс в отношениях, а значит, он несовместим со счастьем.

Для нас, живущих в полиэтническом, многоликом Казахстане, особенно важно уметь понимать друг друга. Нас объединяет одна страна, одна история. Мы – единая человеческая общность, которая и называется народом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас хочет быть счастливым и надеется видеть счастливыми своих детей, ведь это естественная человеческая потребность.

Вот и Международный день счастья призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества, что стремление к счастью – общее для всех людей нашей планеты, вне зависимости от пола, возраста, национальности, материального благополучия. Ведь когда человек живет в благополучной стране, где нет нищеты, где защищены его права и свободы, он может чувствовать себя в безопасности. А значит – реализовать себя, добиваться успехов, создавать крепкую семью, заводить детей – в общем, быть счастливым.

Впрочем, помнить об этом нужно не только в Международный день счастья, а круглый год.