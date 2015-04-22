Право на свободу убеждений Беседу вела Ольга ФАЙНШТЕЙН

– Галым Нурмагамбетович, думаю, для начала нужно пояс­нить читателям, что представляет собой Совет по правам человека ООН, и каков мандат специального докладчика ООН по свободе религии или убеждений...

– Совет по правам человека был учрежден Генеральной Ассамб­леей ООН 15 марта 2006 года. Генассамблея каждые 3 года из 189 государств – членов ООН избирает 47 стран в его состав. Совет – важнейшее подразделение Организации, он считается ведущей международной структурой в области защиты прав человека.

Казахстан был впервые избран в Совет по правам человека ООН на 2013–2015 годы 12 ноября 2012 года на 67-й сессии Генассамблеи Организации в Нью-Йорке. Это стало еще одним фактом международного признания прогресса в вопросах последовательного укрепления и защиты универсальных прав и свобод человека в нашей стране.

С 2009 года началась практика приглашения специальных док­ладчиков ООН по различным сферам прав человека в нашу страну. Важно подчеркнуть, что такие приглашения – сугубо право нашего государства, а не обязанность.

За прошедший период Казахстан продемонстрировал свою добрую волю и пригласил ознакомиться с состоянием прав наших граждан спецдокладчиков по всем имеющимся направлениям. В целом на текущий момент республику посетили десять таких представителей ООН, в том числе два эксперта – с повторными визитами.

Мандат спецдокладчика ООН дает его обладателю возможность по приглашению того или иного государства посетить страну и на практике ознакомиться с состоянием тех или иных прав человека. По итогам поездок в течение года спецдокладчиками ведется обобщение уже собранной и сбор дополнительной информации, а также подготовка предварительного и окончательного отчетов в виде докладов для представления на очередных сессиях Совета ООН по правам человека.

Спецдокладчик независим в своих оценках от чьего-либо мнения, в том числе от мнения тех или иных подразделений или руководства ООН.

Доклады, которые осуществляют эксперты в той или иной области прав человека, – это фактически характеристика государства, которую ему дают другие члены ООН. Следует особо отметить: несмотря на то что отчеты спецдокладчиков на заседаниях Совета по правам человека носят рекомендательный характер, они имеют очень важное значение для формирования международного имиджа любой страны в глазах мирового сообщества.

– Расскажите о визите спецдокладчика ООН по свободе религии или убеждений в Казахстан.

– Визит спецдокладчика ООН профессора Хайнера Билефельдта в Казахстан для ознакомления с реализацией нашей страной своих международных обязательств в области прав человека в сфере религии состоялся в период с 26 марта по 4 апреля 2014 года.

К тому времени нами уже была проведена подготовительная работа. Накануне его визита тогдашним Агентством по делам религий совместно с МИД РК был организован брифинг по вопросу о состоянии свободы вероисповедания в Казахстане для дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в республике. Тогда же был презентован впервые подготовленный нами собственный Доклад о состоянии свободы вероисповедания в стране.

Правительством Казахстана были созданы все необходимые условия для объективного и всестороннего изучения спецдокладчиком состояния свободы вероисповедания и религии в Казахстане. В ходе визита профессор Хайнер Билефельдт получил возможность встретиться с депутатами Парламента, омбудсменом, руководством Агентства по делам религий, Конституционного совета, Верховного суда, Комиссии по правам человека при Президенте РК, министерств иностранных дел, внутренних дел, юстиции, обороны, культуры, образования и науки.

Также были организованы встречи с руководством исследовательских организаций, авторами учебника «Основы религиоведения» для средних школ. Спецдокладчик побывал в Алматы и Карагандинской области, побеседовал с главами регионов, посетил учебные заведения.

Во время бесед он получал комплексную и аргументированную информацию о соответствии проводимой государством политики в сфере религии требованиям международного права и ответы на интересующие вопросы. При этом спецдокладчик ООН также проводил собственные встречи с представителями различных религиозных объединений, неправительственных и правозащитных организаций, дипмиссий.

Хайнер Билефельдт был ознакомлен с текущей религиозной ситуацией в стране, состоянием свободы вероисповедания в Казахстане, законодательной базой и принимаемыми мерами по обеспечению прав граждан в данной сфере, регулированию государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. В последний день своего визита спецдокладчик ООН провел отдельные брифинги для госорганов и СМИ, где представил предварительный отчет по своему визиту в Казахстан, который имел в целом конструктивный характер.

– Как проходил процесс подготовки спецдокладчиком ООН окончательного Отчета о свободе религии или убеждений в Казахстане?

– Этот процесс шел в течение целого года, так как предполагался сбор дополнительной информации и анализ принимаемых Казахстаном мер по реализации рекомендаций, представленных в предварительном отчете.

Важно отметить, что в целях формирования объективной оценки состояния прав человека в республике госорганы провели работу по комментированию рекомендаций предварительного отчета и приняли ряд мер по дальнейшему обеспечению свободы вероисповедания.

– Как спецдокладчик ООН оценивает инициативу Казахстана по проведению Съездов лидеров мировых и традиционных религий в Астане?

– Хотелось бы начать с того, что накануне представления оглашения отчета в Совете по правам человека при поддержке Постоянного представительства РК в Женеве состоялась двусторонняя встреча со спецдокладчиком ООН и его экспертами. Я рассказал ему о наших достижениях и результатах работы за один год по реализации рекомендаций предварительного отчета, поделился дальнейшими планами Казахстана в этом направлении.

Следует особо отметить, что в ходе встречи Хайнер Билефельдт охарактеризовал Казахстан в качестве «модели межконфессионального и межнационального согласия», при этом, по его мнению, Съез­ды лидеров мировых и традиционных религий являются достойным вкладом республики в общемировой процесс взаимодействия различных конфессий.

– Расскажите, как проходил сам отчет на заседании Совета ООН по правам человека? Каковы были основные выводы?

– Важный для международной репутации нашего государства доклад был озвучен 10 марта нынешнего года на заседании 28-й сессии Совета ООН по правам человека в Европейском отделении ООН в Женеве. По сути, перед представителями 189 государств – членов ООН, международных организаций, НПО, международной прессы был презентован серьезный и широкий обзор о состоянии свободы религии и убеждений в Казахстане.

Характеризуя доклад, необходимо отметить, что он был акцентирован на достижениях нашей республики в сфере обеспечения свободы вероисповедания. В частности, спецдокладчик ООН отметил, что «многоконфессиональное общество Казахстана отличается религиозным плюрализмом», и подчеркнул «приверженность Правительства РК поддержке и защите установившегося в стране климата мирного межконфессионального сосуществования, в том числе путем организации межрелигиозного диалога на центральном, региональном и местном уровнях».

Также спецдокладчик ООН выразил признательность Правительству РК за организацию его визита и продолжение конструктивного и плодотворного сотрудничества в рамках осуществления мандата. При этом единственное замечание, которое было озвучено им на заседании Совета ООН, касалось необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в части обязательной регистрации религиозных объединений.

В ответном выступлении мною была представлена аргументированная позиция Казахстана к замечанию спецдокладчика ООН, а также информация о принимаемых мерах по развитию свободы вероисповедания и религий, в том числе по защите прав религиозных групп и равенстве свобод всех религиозных объединений.

Важно отметить, что со стороны участвовавших на заседании Совета ООН делегаций других государств, международных НПО и журналистов не было ни одного замечания к Казахстану.

– Какая конкретная работа уже проведена нашей страной по реализации рекомендаций спецдокладчика ООН?

– За прошедший год мы организовали работу по повышению квалификации госслужащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов, по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

Кроме того, созданы дополнительные механизмы взаимодействия государства и религиозных объединений. В частности, организована и обеспечена постоянная работа Собраний представителей религиозных объединений во всех регионах и столице. Это необходимо, чтобы улучшить их взаимодействие между собой, проводить совместные мероприятия, дать возможность преодолевать негативные стереотипы об их деятельности в обществе и вносить положительный вклад в решение социальных проблем. Принимаются и другие меры, направленные на улучшение межконфессионального взаимодействия.

Организовано обсуждение мер дальнейшего совершенствования законодательства в сфере религий. Для этого мы создали специальную Консультативную рабочую группу с участием руководителей религиозных объединений, независимых экспертов и лидеров НПО. Совершенствуется правоприменительная практика госорганов.

В нашей стране сегодня особое внимание уделяется образованию в области религии. Делается это в соответствии с Толедскими руководящими принципами ОБСЕ по преподаванию религий и убеждений в государственных школах. Как вы знаете, система образования и воспитания детей отделена от религии и носит светский характер. С 2009 года у нас внедрен учебный предмет «Основы религиоведения», направленный на формирование научных знаний у учащихся об этой сфере, воспитание молодежи на принципах мира, культурного разнообразия и уважения к людям других вероисповеданий.

На сегодня нами разработана новая программа по обучению казахстанских школьников, на подходе учебник, учебное пособие и хрестоматия по дисциплине «Основы религиоведения». С 2016 года этот курс будет называться «Светскость и основы религиоведения». В его рамках будет усилен блок по вопросам светскости и профилактики религиозного экстремизма.

Кроме того, организована широкомасштабная информационно-просветительская деятельность по вопросам государственно-конфессиональных отношений среди различных слоев населения.

Мы уверены, что вся эта проведенная нами в короткое время работа позволила сформировать у экспертов ООН положительное мнение о состоянии и перспективах обеспечения прав человека на свободу религий в нашей стране. Можно сказать, что Казахстан выдержал серьезный экзамен, организованный высокой инспекцией ООН.

По сути, мы получили положительную оценку от Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Вне всякого сомнения, данное событие положительно повлияет на дальнейшее повышение имиджа республики во всем мире как светского, демократического и правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

В целом позитивный характер озвученного отчета, на наш взгляд, был обусловлен проведенной казахстанской стороной конструктивной работой со спецдокладчиком ООН, детальным обсуждением и осуществлением его рекомендаций, организацией дополнительных встреч и консультаций с ним. В настоящее время проводится дальнейшая работа по последовательной и выверенной реализации итоговых рекомендаций спецдок­ладчика.

