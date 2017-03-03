Право объявлять мораторий останется за Президентом РК – Джаксыбеков

Руководитель Администрации Президента РК и глава рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти Адильбек Джаксыбеков заверил, что за Президентом останется право вводить мораторий, передает Kazpravda.kz
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В рамках совместного заседания палат Парламента РК руководитель фракции "Акжол" в Мажилисе Азат Перуашев задал следующий вопрос: "Действующая Конституция РК давала право Президенту издавать законы или указы, имеющие силу закона. Проект поправок в пункт 2 статьи 45 Конституции РК предполагает исключение этого права. Между тем за годы независимости Президент РК трижды вводил моратории, которые в период кризисов очень сильно поддержали предпринимателей, спасая некоторых даже от разорения. Сохранится ли за Президентом право вводить моратории и на основании каких норм?"
Джаксыбеков отметил, что это право за Главой государства остается неизменным.
"Такое право за Президентом сохраняется – согласно пункту 1 статьи 45 Конституции РК Президент республики в рамках исполнения Конституции раздает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории страны. Моратории устанавливаются именно такими указами", – сказал он.