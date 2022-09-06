Право под защитой

Отныне обманутые продавцами и представителями сферы услуг жители области Абай могут обратиться в созданный в регионе

Департамент защиты прав потребителей.

Каждый из нас автомати­чески становится потребителем, покупая товары в магазинах или заказывая услугу в той или иной компании. Но если предприниматели выступают в качестве профессиональных участников рынка и в большинстве случаев могут за себя постоять, то рядовые граждане этого зачастую сделать не в состоянии.

Чтобы в полной мере защищать законные интересы граж­дан, создаются ведомства, занимающиеся их социальной и административно-правовой поддержкой. Однако сами потребители обращаются за помощью в соответствующие инстанции не так уж и часто. Специалисты объясняют это тем, что большинство из них просто-напросто не знают о таких структурах и своих правах.

– Граждане не так часто встают на защиту своих прав. И одна из причин такого положения – недостаточные правовые знания. Кроме того, поскольку потребитель выступает одной из сторон конфликта, на нем лежит бремя доказывания фактов нарушения. То есть требуется провести экспертизу, проверку, оплатить судебные издержки, найти адвоката и оплатить его работу. И на все это придется потратить свое личное время. Данное положение дел и формирует пассивное отношение потребителя к защите своих прав и интересов, – считает исполняющий обязанности руководителя Департамента защиты прав потребителей области Абай Асхат Сагидолдин.

Впрочем, когда дело касается нарушений прав, повлекших за собой крупные денежные убытки, потребители все же обращаются в соответствующие органы. А чаще всего такие нарушения встречаются в сфере услуг.

О недобросовестных действиях предпринимателей не понаслышке знает председатель общества защиты прав потребителей «Қорғаушы» Калдыгуль Райымбекова. В этой сфере она работает уже около двадцати лет.

– Наше общественное объе­динение функционирует в Семее не первый год, и могу сказать, что на сегодняшний день права потребителей нарушаются очень часто, практически на каждом шагу. Чтобы этого избежать, гражданин при заказе какой бы то ни было услуги должен заключать с исполнителем договор. Например, при заказе мебели данный до­кумент должен содержать такие пунк­ты, как сроки изготовления, материал, эскизы и прочее.

Очень часто встречаются и факты приобретения некачест­венного товара в магазинах техники. Сегодня нерадивые предприниматели не выдают фискальные чеки, что является не только грубым нарушением прав потребителя, но и приносит ущерб государству, поскольку именно отсюда и «растут ноги» теневого бизнеса. Так или иначе, люди, столк­нувшись с нарушением прав, обращаются к нам с просьбой разрешить вопрос, – говорит Калдыгуль Райымбекова.

Часто люди не идут что-либо доказывать из-за того, что поступившей жалобе придется пройти длинный путь в три этапа.

– Например, сегодня к нам поступило обращение по поводу некачественной реставрации мебели. Поскольку действует трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей, вначале мы направили письмо соответствующему предпринимателю. Если в течение 10 дней запрос не будет удовлетворен, составим досудебную претензию. И только если и она результата не даст, будем обращаться в суд, – разъясняет Калдыгуль Райымбекова.

В настоящее время в стране рассматривается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей». Основные нормы документа заключаются в усилении правовых норм, направленных на обеспечение защиты прав потребителей на системной основе.

– В республике планируется создание Национальной ассо­циации потребителей. Предполагается, что в нее войдут все общественные организации, в том числе местные, работающие в настоящее время в сфере защиты прав потребителей. Идея создания данной структуры основана на международном опыте. Например, в Германии более 30 общественных организаций объединены в единый Союз потребителей, где работают квалифицированные специа­листы в различных областях, что позволяет решать споры без участия госор­ганов. Аналогичные институты эффективно работают в Сингапуре, Японии и Австрии. Их основная задача – вносить предложения при принятии законов, а главное – поддерживать интересы потребителей, – говорит Асхат Сагидолдин.

Что касается Казахстана, то на сегодняшний день в стране зарегистрировано 112 общест­венных объединений потребителей. При этом 47 из них защищают как потребителей, так и предпринимателей, 65 дейст­вуют только в интересах граж­дан, около 40 активно взаимодействуют с уполномоченным органом.

Однако, как отмечает исполняющий обязанности руководителя Департамента защиты прав потребителей области Абай, большинство из них работают фрагментарно, часто вмешиваясь в дела друг друга, что приводит к неэффективному взаимодействию между государственным органом и НПО.

Именно поэтому планируется объединение общественных организаций в одно сообщество. Омбудсмен же будет контролировать деятельность государственных органов по обеспечению надлежащей защиты прав и законных интересов потребителей. Он также возьмет на себя роль спикера гражданского общества и представительские функции единого национального сообщества.

Также омбудсмен будет свое­временно докладывать о возникших проблемах в соответствующие органы, направлять предложения по решению этих проблем непосредственно в высшие эшелоны государственной власти, вплоть до Президента.

Стоит отметить, что в настоя­щее время в стране разработана информационная система защиты прав потребителей «Е-тутынушы» – аналог цент­рализованной электронной жалобной книги. Здесь любой гражданин будет иметь возможность по принципу «одного окна» пожаловаться на недобросовестных предпринимателей.

Обе стороны конфликта без проблем смогут отслеживать все процессы рассмотрения жалобы. Если продавец нарушит сроки рассмотрения жалоб покупателей, то информация об этом может быть направлена в государственный орган.