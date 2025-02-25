Правонарушения среди детей: кто в ответе?

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Повышение правовой культуры родителей и их ответственность за воспитание несовершеннолетних детей стали темой встречи сотрудников прокуратуры города Арыса с общественностью. Прокурор Арысского района Куаныш Анарбай отметил, что сильно заблуждаются те, кто считает, что жизнь подростка всецело принадлежит школе. На самом деле влияние школы занимает небольшую долю в естественном развитии, воспитании и формировании личности ребенка. Родители в первую очередь несут ответственность за поступки своих детей.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители надзорного органа напомнили о законодательно предусмотренной административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Родителей ждет штраф, если несовершеннолетние после 23.00 часов без сопровождения законных представителей находятся в общественных местах, развлекательных учреждениях или вне жилища. С начала года в ходе проведения рейдов в Арысе зафиксировано 86 таких случаев. Родители понесли административное наказание.

– Профилактика и предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних является одной из основных целей правоохранительных органов, – подчеркнул Куаныш Анарбай. – Следует помнить, что ребенок, склонный к нарушениям, по мере взросления совершает более тяжкие преступления.

Сотрудники прокуратуры напомнили: родителям надо обращать внимание на то, с кем их ребенок общается, какие сайты посещает в соцсетях, контролировать возможные изменения в его характере и поведении. Практика показывает, что своевременно замеченное отклонение в поведении несовершеннолетних и должная реакция со стороны родителей позволяют скорректировать деструктивное поведение подростка и предупредить возможное преступление.

Родительскую общественность города проинформировали, что по инициативе прокуратуры области создан Telegram-бот «Бұзушылыққа тоқтам». Любой гражданин может анонимно сообщить информацию, если он стал свидетелем правонарушения или готовящегося преступления.

После встречи с родителями сотрудники прокуратуры провели беседу со старшеклассниками школ города. Им рассказали об их правах и обязанностях, о необходимости строго соблюдать закон. Особое внимание было уделено правилам передвижения на скутерах и электросамокатах.

#дети #прокуратура #семья #воспитание

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