Правонарушения среди детей: кто в ответе?
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Повышение правовой культуры родителей и их ответственность за воспитание несовершеннолетних детей стали темой встречи сотрудников прокуратуры города Арыса с общественностью. Прокурор Арысского района Куаныш Анарбай отметил, что сильно заблуждаются те, кто считает, что жизнь подростка всецело принадлежит школе. На самом деле влияние школы занимает небольшую долю в естественном развитии, воспитании и формировании личности ребенка. Родители в первую очередь несут ответственность за поступки своих детей.