Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам

Скажи кому-нибудь четверть века назад, что сотрудники в погонах и рядовые жители будут сообща наводить правопорядок, вместе сводя к минимуму грабежи, насилие и убийства, а судебная и антикоррупционная системы коренным образом преобразятся, упрочив доверие общества, – оппонент бы, конечно, вам не поверил. А как иначе? Вокруг бушевал расцвет криминалитета, жизнь «по понятиям». Однако заложенная еще в античном фразеологизме философская мысль о том, что все течет и все меняется, вновь доказала свою актуальность.

Жизнь – не кино

Выросшее на советском кинематографе поколение помнит, как популяризировали образ милиционера и служителя Фемиды. Первый ассоциировался с героизмом, второй – с неподкупностью. Однако то, что транслировалось с голубых экранов, не всегда отражало реальную картину. А нелицеприятные отзывы и богатые на эпитеты и метафоры характеристики сотрудников правоохранительных органов и судей становились неким мерилом их профессиональной деятельности. Со временем стало понятно, что нужны кардинальные изменения в работе людей в погонах и судейской мантии.

О необходимости реформирования правоохранительной и судебной систем в Казахстане говорили давно. Но конкретно о том, что, к примеру, стражи правопорядка должны трудиться не по привычной традиционной модели, а по сервисной, в 2020 году в Послании к народу страны сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

– Во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели, – отметил тогда Глава государства. – Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока работа привела к фрагментарным результатам. Назрела более целостная реформа местной полицейской службы по принципу «полиции шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору. Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров.

Так, в ряде регионов в пилотном режиме была запущена сервисная модель полиции.

В шаге от полицейского

На заре зарождения суверенного Казахстана в стране была выстроена традиционная модель полицейской системы. Она была основана на борьбе с преступностью. Со временем такой подход морально изжил себя. Требовались методы, позволяющие действовать на опережение и не допускать фактов правонарушения, ну или, по крайней мере, сводящие их к минимуму. Великобритания и Канада уже давно двигаются по этому пути. Правда, им потребовались годы, чтобы выстроить систему должным образом. Сколько лет понадобится нашей стране, пока говорить рано, но в МВД уверены, что положительные сдвиги уже налицо.

– В традиционной модели, если вы помните, главное – борьба с преступностью, в сервисной же акцент сделан на обеспечение чувства безопасности казахстанцев через профилактику правонарушений, – отмечают сотрудники ведомства. – Если в первом случае ключевыми объектами являются преступление и правонарушитель, а показателями – раскрываемость дел, число привлеченных к штрафам, арестам и обвинениям людей. То во втором – на первый план помимо снижения криминогенной обстановки выходят факторы формирования чувства безопасности, доверия к полиции, повышения качества жизни населения.

Получается, у сервисной полиции фокус смещается к пресечению правонарушений через выстраивание доверительных отношений и открытый диалог с жителями. Именно поэтому внедрен новый способ принятия сообщений через мобильное приложение Police 102, которое позволяет обратиться в полицию как в привычной форме, так и загрузив аудио-, видеофиксацию того или иного правонарушения. А еще сервис позволяет заявителю онлайн отслеживать передвижение вызванного им наряда полиции.

Лет десять назад и это было бы на уровне фантастики. Чем-то заоблачным могла показаться и смена фразы полицейского со строгого «Предъявите ваши документы» до более дружественного «Чем я могу помочь?» Понятие же о шаговой доступности полицейских было вообще из разряда утопических. Это сейчас, прогуливаясь по оживленным улицам Нур-Султана, Алматы, Шымкента и других городов, регионов страны, можно встретить модульные посты. К слову, за 2021 год в эксплуатацию был введен 91 (всего УПП – 2 790) со­временный участковый пункт и 61 модульный пост полиции (всего МП – 139, из них 44 нового типа). При этом в общественных местах и на автомагистралях установлены устройства «Кнопка SOS».

– Благодаря сервисной модели полиции наша задача смес­тилась к внедрению эффекта постоянного присутствия, – говорит заместитель начальника отдела местной полицейской службы столичного управления полиции района Сарыарка, капитан полиции Азамат Ажибаев. – Наличие модульных опорных пунктов в центрах административных участков позволяют нам более оперативно реагировать на обращения граждан и раскрывать преступления.

Азамат Ажибаев служит в правоохранительных органах с 2011 года. За это время, говорит, бывало всякое. Нередко на помощь приходит цифровизация. Так, при помощи камер видеонаблюдения можно выявить правонарушителей. Зачастую в профилактике правонарушений немаловажную роль играет и сотрудничество полицейских с людьми. Особенно когда речь идет об обеспечении правопорядка в конкретном населенном пункте или микрорайоне.

В Карагандинской области пошли чуть дальше и создали межведомственную группу обеспечения безопасности из числа представителей госструктур и общественности. На Западе такой тандем называют «парт­нерством по предотвращению преступности и беспорядков». Создание подобной площадки позволило не только проводить детальный анализ причин и условий совершения правонарушений, но и создать эффективные формы взаимодействия госорганов с населением. А у граждан появилась реальная возможность делиться своими идеями и участвовать в принятии важных для конкретной территории решений. Изменилась и риторика критики, она стала более конструктивной.

В одном из Посланий Касым-Жомарт Токаев сказал, что повышен статус участковых инспекторов: они наделены дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. Согласно Закону «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», участковых наделили правом самостоятельно привлекать нарушителей к административной ответственности, к примеру, за присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушения запрета на потребление табачных изделий и административного надзора, создание препятствий движению транспортных средств. В итоге всего за пять месяцев участковые выписали тысячи наложений.

Сегодня перед МВД стоит задача по дальнейшему масштабированию сервисной модели. Как сказал однажды Глава государства, успех данной работы во многом зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений и оказывать содействие полиции.

По букве закона

Служители Фемиды так же, как и полицейские работают над укреплением доверия в обществе, поскольку разные решения судей при одинаковых условиях накладывали тень сомнения на всю деятельность этой сферы.

– Для реализации антикоррупционного инструмента совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» создаем IT-продукт для судебной аналитики и прогноза исхода дела, – заверяют в Верховном суде. – Внедряем экстерриториаль­ную подсудность, то есть IT-сервис случайным методом распределяет дело судье из другого региона.

В феврале прошлого года, проводя совещание по вопросам модернизации судебной системы, Президент Казах­стана отметил, что для обеспечения единообразия судебной практики необходимо шире и оперативнее использовать возможности нормативных постановлений Верховного суда и обзоры судебной практики, а также анализа на основе IТ-сервисов.

За годы независимости соз­дана полноценная правовая основа судебной власти. План нации 2015 года запустил новый этап развития казахстанского правосудия. Взамен пятиступенчатой внедрена трехзвенная система судоустройства. Ужесточены требования к судейскому корпусу и к качеству судебных актов.

С 1 июля 2021 года по поручению Касым-Жомарта Токаева введена административная юстиция. Если раньше при споре с госорганом бремя доказывания ложилось на плечи истца, а судья был пассивным, то теперь используется презумпция виновности госоргана, а служитель Фемиды активен в поиске истины и даже контролирует исполнение решения и вправе штрафовать руководителя гос­органа за неисполнение.

Активная позиция судьи в процессе повышает шанс справедливого исхода дела. До этого была расширена роль судьи и в гражданском процессе: он вправе проявлять инициативу в поиске истины, истребовать доказательства, не представленные сторонами. По логике вещей, такой подход кажется объективным. Однако на фоне коррупционных скандалов с участием судей необходимо усилить профилактику взяточничества.

За последние четыре года субъектами уголовного преследования стали 36 судей (из них 18 осуждены к лишению свободы). Это больше, чем за восемь лет вместе взятых. Законом от 19 декабря 2020 года ужесточена ответственность судей за коррупционные преступления. Судья определен самостоятельным субъектом по ряду уголовных дел (получение взятки, служебный подлог и другие). К осужденному за коррупцию судье УДО теперь не применяется. Для вычищения системы от порочащих ее судей укреплена и Служба безопасности, налажено четкое взаимодействие с Агентством по противодействию коррупции.

Рука руку не моет

Кстати, о коррупции. Несколько лет назад в стране была принята специальная стратегия. На смену Закону «О борьбе с коррупцией» пришел новый документ «О противодействии коррупции». Он-то и позволил создать систему мер противодействия этому злу с разумным балансом превентивных и уголовно-правовых инструментов и перейти от стратегии борьбы, которая неизбежно ведет к доминированию репрессивных методов и карательных мер, к комплексной стратегии устранения причин и условий коррупции.

Такой подход напоминает ту самую сервисную модель, которая нацелена на профилактику и предупреждение. С приходом к власти Касым-Жомарта Токаева работа по борьбе с коррупцией только усилилась.

За январь – ноябрь 2021 года в Казахстане зарегистрировано 1,6 тыс. коррупционных уголовных правонарушений, что на 33,5% меньше, чем в 2020-м. По озвученным в прошлом году экс-председателем Агентства по противодействию коррупции РК Маратом Ахметжановым данным, за шесть месяцев к уголовной ответственности привлечены 658 человек, из которых 61 – руководители республиканского и областного уровней, в том числе вице-министр, три судьи. Было возмещено 15 млрд тенге установленного ущерба.

Отметим, что, согласно уголовному законодательству страны, ужесточено наказание для взяткодателей и взяткополучателей. К большему сроку, чем коррупционеров, сегодня привлекают разве что убийц и насильников. Для госслужащих, полицейских и судей, чья честь запятнана в коррупции, усилена ответственность – введен пожизненный запрет вновь занимать свои кресла. Справедливости ради стоит сказать, что, несмотря на уже реализованные меры, борьба с коррупцией остается все еще актуальной. Об этом же говорит и Глава государства.

– Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние, – сказал Президент в феврале этого года. – К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявления­ми в повседневной жизни.

Четыре месяца назад в стране утверждена Концепция антикоррупционной политики Респуб­лики Казахстан на 2022–2026 годы. Согласно ей необходимо более активно бороться с «бытовой» коррупцией, сделать более прозрачной информацию о формировании и расходовании бюджетных средств. И это лишь некоторая часть намеченных планов. Основные результаты, ожидаемые по итогам 2026 года: высокая вовлеченность гражданского общества в противодействие коррупции; открытый и подот­четный обществу государственный аппарат; эффективная система управления коррупцион­ными рисками; транспарентные бюджетные процессы и конкурентные закупки; справедливая система привлечения к ответственнос­ти за коррупцию. Удастся ли достичь всего этого – покажет время.

Но сейчас уже ясно одно: свободное от коррупционных рис­ков общество вкупе с полицией, вызывающей только доверие и уважение, и неподкупными судьями, символом справедливого правосудия – это и есть образ Нового Казахстана, где не должно быть места коррупции, несправедливости и превышению полномочий.