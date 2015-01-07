Общество Православные казахстанцы отмечают Рождество Христово

Сегодня, 7 января, православные казахстанцы отмечают Рождество Христово. Православное Рождество в Казахстане является выходным днем.



В канун светлого праздника Рождества Христова – сочельник (6 января) – православные верующие во всем мире завершают четырехдневный пост, во время которого верующие исповедуются и причащаются.



Праздничные богослужения пройдут во всех православных соборах Казахстана. Рождественские церковные мероприятия начнутся в 8 утра, когда наступит время исповеди.



В ночь на Рождество в стенах Успенского кафедрального собора в 21.00 началась исповедь перед рождественской Божественной Литургией, а в 23.00 прошла праздничная ночная Божественная Литургия. В 9 утра пройдет праздничная утренняя Божественная Литургия, а в 11.00 состоится официальная церемония поздравления от представителей Православной Церкви Казахстана и государственной власти. Завершится празднование великой рождественской вечерней, которая пройдет в Успенском кафедральном соборе в 17.00.



Рождество – один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Христиане празднуют его 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), Рождество Христово входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом – самым строгим. К трапезе православные в этот день приступают только с появлением на небе первой звезды. Она будет символизировать знамение, увидев которое, мудрецы Востока (волхвы) пришли поклониться новорожденному младенцу Христу и принесли ему свои дары – золото, ладан и смирну. Золото символизировало царскую власть, ладан – волю Божью, смирна – судьбу пророка.

