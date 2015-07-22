Правосудие в РК стало более качественным и пунктуальным – Мами

Итоги отправления правосудия в республике за прошедшие полгода демонстрируют стабильные показатели качества и соблюдения сроков рассмотрения дел. Об этом заявил председатель Верховного суда Кайрат Мами, выступая перед участниками совещания, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
При этом глава ведомства отметил, что 98,6% всех вынесенных по республике судебных актов признаны законными и обоснованными.
"Согласно итогам независимого соцопроса, проведенного в первой половине 2015 года ПРООН совместно с центрами исследования правовой политики и изучения общественного мнения, наблюдается высокий уровень компетентности и профессионализма судейского корпуса. В рамках исследований опрошены 12 206 респондентов, непосредственных участников судебного процесса в 193 районных и приравненных к ним судах республики, – сообщил Кайрат Мами.
Так, по его словам, доверяют судьям 80% респондентов, удовлетворены подготовленностью судьи к судебному разбирательству 83% опрошенных.
"В целом, 71,3% респондентов выразили удовлетворенность работой судов. Следует отметить, что, оценивая качество судейской работы, эксперты руководствовались методическими рекомендациями Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия, а также международного консорциума по усовершенствованию судов", – сказал председатель Верховного суда.