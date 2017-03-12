​Правовая база для атома

558
Сергей Осанов

Участники «круглого стола» обсудили актуальные вопросы правовой базы развития и регулирования использования ядерной энергии в России и Казахстане, сотрудничества двух стран в этой сфере. Были также рассмотрены предложения по комплексу мероприятий по атомной тематике в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2017», которая пройдет в Астане.

Ведущие «круглого стола» Владимир Кучинов (член президиума Центрального правления ЯОР) и Владимир Школьник (президент Ядерного общества Казахстана) предложили создать совместную рабочую группу под эгидой ядерных обществ России и Казахстана по вопросам законодательного обеспечения развития атомной энергетики. В нее планируется пригласить парламентариев, специалистов по ядерному праву, представителей государст­венных органов и атомных корпораций, руководителей ЯОР и ЯОК, технических экспертов, принимающих участие в разработке правовой базы и в сотрудничестве России и Казахстана в области мирного использования ядерной энергии. Первую встречу этой группы было предложено провести в рамках ЭКСПО-2017 в Астане.

После выступления Евгения Сидорова (председатель Координационного совета атомной отрасли по поддержке молодежных инициатив, член правления молодежного отделения ЯОР) руководство ЯОК решило создать молодежное подразделение в Ядерном обществе Казахстана. Его представители будут приглашены на Международный молодежный ядерный форум, который госкорпорация «Росатом» проведет в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге.

Участники «круглого стола» единодушно согласились продолжить встречи под эгидой ЯОР и ЯОК по тематике мероприятия.

