​​​​​​​Правовая основа Справедливого Казахстана

Шесть новых законов, подписанных Президентом Касым-Жомартом Токаевым по итогам июньского референдума, дали новый импульс правовым реформам.

Инициативы Главы государства, озвученные в Посланиях и поддержанные народом во время референдума, получили законодательное оформление.

– Основные изменения коснулись системы защиты прав человека и выборов. Впервые приняты конституционные законы о Конституционном суде и уполномоченном по правам человека. Для правовой системы Казахстана это большой шаг вперед. Граждане смогут самостоятельно или при поддержке омбудсмена отстаивать свои конституционные права и свободы в высшей судебной инстанции, – отмечает директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

Последовательный курс на реформирование политической системы страны расширил возможности граждан по формированию органов управления. Обновленный Конституционный закон «О выборах в РК» содержит нормы о прямой выборности глав местной власти. В частности, теперь казахстанцы смогут самостоятельно избирать 170 акимов районов и 38 акимов городов областного значения.

По смешанной системе будут формироваться Мажилис и мас­лихаты. По словам директора КИСИ, это очень важное изменение, которое не только расширяет возможности граждан по избранию депутатов, но и дает каждому возможность быть избранным. Внедрение данных норм кардинально поменяет ситуацию на местах.

В частности, маслихаты облас­тей, городов Алматы, Шымкента и Астаны будут формироваться исходя из пропорции 50⁄50: наполовину депутатами, избираемыми по партийным спискам, наполовину – избираемыми по одномандатным округам.

Более 200 маслихатов в районах и городах областного значения и вовсе будут на 100% формироваться из кандидатов от одномандатных округов. Это однозначно повысит самостоятельность регионов, усилит их влияние на формирование местного бюджета и контроль над его исполнением.

Руководитель отдела политических исследований КИСИ Ермек Токтаров также подчеркивает, что ключевое отличие новой государственной модели, закрепленной в выборном законодательстве, заключается в том, что на выборах в представительные органы граждане смогут голосовать за конкретных кандидатов, а не за партию и ее список претендентов.

– Кроме того, граждане могут реализовать свое право быть избранными. Для этого не нужно быть членом какой-либо политической партии, – отмечает эксперт.

Научный сотрудник Методологической лаборатории КИСИ Куаныш Сайлау утверждает, что активное участие граждан в избирательных процессах на всех уровнях способствует легитимизации власти и установлению подотчетности избираемых депутатов и акимов перед населением.

Избираемые напрямую депутаты должны будут заручиться поддержкой округов и представлять их интересы в Мажилисе и маслихатах. Выборы акимов районов и городов областного значения также создают условия для развития демократических процессов и избирательной культуры в регионах страны.

Одной из базовых потребностей гражданина любой страны выступает запрос на справедливость, защиту и гарантию неотъемлемых прав, что обеспечивается соблюдением принципа верховенства закона. На дальнейшее укрепление этого принципа и нацелено подписание Президентом конституционных законов «О Конституционном суде», «Об Уполномоченном по правам человека» и «О прокуратуре».

– Принятые законы существенно расширяют возможности граждан по защите от любого проявления беззакония, нарушения и ущемления прав. Население получило право напрямую обращаться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть тот или иной нормативный правовой акт, непосредственно затрагивающий их конституционные права, и таким образом получить защиту. Права и интересы граждан также будут отстаивать такие институты, как уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор, которые существенно расширили свои правозащитные и надзорные функции, – комментирует изменения старший научный сотрудник отдела политических исследований КИСИ Амина Урпекова.

Создание Конституционного суда и встраивание его в казахстанскую политическую систему – важный шаг строительства сбалансированной системы сдержек и противовесов во взаимоотношениях трех ветвей власти, считает она.

С принятием Конституционного закона «О Конституционном суде» в стране возрожден один из главных гарантов современного конституционализма, утверждает ведущий научный сотрудник КИСИ Мухит Асанбаев.

КС будет состоять из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Четырех судей будет назначать Президент, шестерых – Парламент, по три от каждой палаты.

Председатель Конституционного суда будет назначаться Президентом с согласия Сената, заместитель председателя – Главой государства по представлению председателя КС из числа судей.

– «Реинкарнация» Конституционного суда проходит в условиях не только общественно-политических перемен, но и в контексте социально-экономических вызовов, с которыми наше общество, власть и государство столкнулись за последнее время. Смеем предположить, что воссоздание КС связано с четким пониманием того, что в современном обществе принцип незыблемости конституционных прав и обязанностей граждан является универсальной ценностью. Хочется верить, что понятия «справедливость», «законность» и «правопорядок» в одинаковой степени будут применяться и в отношении государства, и в отношении общества, – говорит Мухит Асанбаев.

Одним из ключевых условий демократического развития является деятельность институтов по обеспечению и защите прав и свобод, считает старший научный сотрудник КИСИ Татьяна Липина. Значимым пунктом является, по сути, медиативная функция уполномоченного по правам человека. Он сможет участвовать в общественном диалоге по урегулированию споров между госорганами, акима­тами, иными организациями и гражданами. Возможно, это положительно повлияет на статистику подобных разбирательств в сторону граждан, создавая прецеденты преодоления бюрократических несовершенств работы госорганов.

Немаловажно и конституционно-правовое закрепление независимости и неподотчетности уполномоченного по правам человека госорганам и должностным лицам. По словам эксперта, это говорит о том, что дела, введенные в его орбиту, будут рассматриваться в идеале максимально объективно, исходя из принципа высокого приоритета прав человека. Более того, омбудсмен наделен правом разрабатывать проекты законов по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.