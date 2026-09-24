Правовед. Ученый. Наставник

Во второй половине ХХ века в Казахстане сформировалась плеяда ученых-правоведов, профессиональная деятельность которых была направлена как на развитие юридической науки, так и на подготовку высококвалифицированных кадров для правоохранительных органов, судебной системы, адвокатуры, нотариата, предприятий народного хозяйства, государственной службы.

Первым высшим юридическим учебным заведением того времени был Алма-Атинский государственный юридический институт, который в 1955 году был реорганизован в юридический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (в настоящее время – Казахский национальный университет им. аль-Фараби). На юридическом факультете преподавали ученые-правоведы, известные как в Казахстане, так и за его пределами. Это Абжанов К. А., Баймаханов М. Т., Байсалов С. Б., Басин Ю. Г., Бегалиев К. А., Булатов С. Я., Ваксберг М. А., Джакишев Е. Г., Диденко А. Г., Досымбеков С. Н., Дюков Л. В., Зиманов С. З., Ким В. А., Котов К. Ф., Мамутов А. М., Маркелов В. Н., Мухитдинов Н. Б., Поленов Г. Ф., Попов В. И., Сартаев С. С., Стамкулов А. С., Сулейменов М. К., Халиков К. Х. и другие. В их чис­ле был и доктор юридических наук, профессор, академик Международной академии экологии и природопользования, академик Международной академии психологии, предпринимательства и менеджмента Российской Федерации Шайбеков Кималхан Асамбекович, встречающий 24 сентяб­ря 2026 года свой 100-летний юбилей.

В раннем детстве он остался без родителей и воспитывался в детском доме Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. Юный Кималхан прилежно учился и был одним из лучших учеников школы. В 1942-м его, окончившего среднюю школу в 15 лет, принимают на работу учителем неполной средней школы. Там он преподает физику и математику, одновре­менно исполняя обязанности завуча школы.

Природный ум, тяга к знаниям, целеустремленность и высокая работоспособность способствовали достижению им впечатляющих успехов как в юридической науке, так и в образовательной системе. В 1944 году Кималхан Асамбекович поступил и в 1948-м с отличием окончил Алма-Атинский государственный юридический институт. Затем последовала учеба в аспирантуре Московского государственного юридического института, завершившаяся в 1951-м защитой кандидатской диссертации на тему «Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской Советской Социалистической Республике», концептуальные положения которой актуальны и в настоящее время.

Научные интересы ученого охватывают селькохозяйственное (колхозное), аграрное, земельное, экологическое, трудовое право и право социального обеспечения. В 1969 году Кималхан Асамбекович первым из казахстанских ученых-правоведов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук в МГУ им. М. В. Ломоносова – главном высшем учебном заведении Советского Союза. Тема диссертации «Теоретические проблемы правового регулирования оплаты труда в колхозах» и изданная одноименная монография вызвали живой отклик у всех, кто занимался тогда вопросами теории и практики колхозного строительства. В целом за многие десятилетия научной деятельности им опубликовано более 300 работ, включающих не только монографии и научные статьи, но и учебники, учебные пособия по ряду отраслей права на казахском и русском языках.

Трудовая деятельность Кималхана Асамбековича как наставника высшей школы проходила с 1952 года в Алма-Атинском юридическом институте, а с 1955 по 1998-й с небольшим перерывом (в 1988–1990 годы – консультант Верховного Совета Казахской ССР) – в КазГУ им. С. М. Кирова. Более сорока лет он, являясь доцентом, профессором, возглавлял ряд кафедр, занимал должность директора Научного центра университета.

С 1999 года до последних лет научно-педагогическая работа Кималхана Асамбековича связана с высшими учебными заведениями Южного Казахстана. Он возглавлял Шымкентский филиал Центрально-Азиатского университета, заведовал кафедрой правоведения Шымкентского отделения Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, работал профессором ряда других вузов региона. Таким образом, за более чем 70-летнюю научно-педагогическую деятельность профессор Шайбеков непосредственно участвовал в подготовке нескольких поколений юристов высшей квалификации. Под его научным руководством защитилось немало кандидатов и докторов юридических наук.

Кималхан Асамбекович успешно использовал накопленные знания и опыт в общественной деятельности. В советское время он был членом научно-консультативных советов при Верховном суде Казахской ССР и Министерстве юстиции Казахской ССР, членом научного совета «Государство, управление, право» при Институте философии и права Академии наук Казахской ССР.

За многолетний плодотворный труд награжден государственными медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне с 1941–1945 годы», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд» и другими. Имеет многочисленные ведомственные поощрения за высокие профессиональные и научные достижения. Обладатель почетного знака «Отличник образования СССР».