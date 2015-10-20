Фото с сайта Altaynews.kz
Правительству Казахстана следует форсировать формирование института детского омбудсмена, считают в Комиссии по правам человека при Президенте РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Рекомендации: Правительству Казахстана совместно с Министерством образования и науки ускорить учреждение должности уполномоченного по правам ребенка (детского омбудсмена)", – говорится в докладе о ситуации с правами человека в республике, презентованном в Астане.
Доклад комиссии посвящен анализу ситуации с правами человека в стране за период с 1 января 2014 года по 30 апреля 2015 года.
Согласно документу, в 2014 году органами прокуратуры по результатам проведенных мероприятий защищены права 629 несовершеннолетних (в 2013 году – 1 126), к дисциплинарной ответственности привлечены 68 (по итогам 2013 года –15) лиц, административной – 17 (в 2013 году – 29).
За неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности в 2014 году привлечены более 4 тыс. родителей и свыше 900 лишены родительских прав. Было возбуждено 46 уголовных дел по фактам жестокого обращения с детьми со стороны родителей или лиц, исполняющих их обязанности.
"Растет количество преступлений, связанных с торговлей детьми – с двух в 2012 году до 25 в 2013 году и 15 – в 2014 году. Осуждены в 2012 году 7 лиц, за период 2013–2014 годы – 34 лица", – указывается в докладе.
Вместе с тем, по словам заместителя министра иностранных дел РК Алексея Волкова, Казахстан придает "важное значение защите прав детей".
"Считаем необходимыми глобальные усилия по прекращению насилия в отношении детей. Весомым национальным шагом в данном направлении является решение о создании института уполномоченного по правам ребенка", – отметил он.
Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в сентябре прошлого года распорядился сформировать институт уполномоченного по правам ребенка.