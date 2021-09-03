​Правовой акцент

Так, Президент отметил, что допускать дискриминацию по национальному и религиозному принципу недопустимо. Спешу согласиться с этим высказыванием, поскольку, будучи юрис­том, я понимаю, что никто не имеет права преследовать граж­дан только на основании их религиозного признака, нельзя наделять правами исключительно религиозное большинство и всячески ущемлять права религиозных меньшинств.

Вообще, на мой взгляд, следует отменить религиоведческую экспертизу при регистрации религиозных объединений. А кроме того, необходимо максимально упростить регистрацию религиозных объединений на территории Республики Казахстан.

Другой, не менее важный акцент, сделанный Президентом, – необходимость качественной разработки законопроектов. Действительно, наши законы довольно часто принимаются в спешке, без их достаточной проработки, после чего в них вносится множество изменений и дополнений. И, безусловно, все это плохо сказывается на правоприменительной практике и ущемляет права граждан. Такого быть не должно, поэтому качество разработки и принятия законов необходимо поднимать на совершенно новый уровень.

Отметил в своем выступлении Президент также и то, что «граж­дан беспокоит рост мошенничества. Генпрокуратуре нужно разработать меры по противодействию мошенничеству». Полностью согласен с Президентом. К сожалению, факты мошенничества стали уже повседневны. Полиции следует более тщательно разбираться в каждом конкретном факте. Ведь сегодня мошенники прикрываются граж­данско-правовыми отношениями и заключенными сделками, а такого быть не должно.

Глава государства подчеркнул, что правоохранительным органам необходимо продолжить борьбу с бытовым насилием и наркоторговлей. Необходимо, чтобы они усилили деятельность по пресечению, выявлению, предупреждению такого рода преступлений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Органам прокуратуры необходимо усилить надзор за полицией и пресекать все факты незаконных прекращений досудебных расследований по уголовным правонарушениям и списаний их в номенклатурное дело по формальным основаниям.

Искоренить полностью нужно и наркоторговлю. На территории нашей страны подобные преступления встречаются довольно часто. Поэтому очень важно сейчас усилить работу по выявлению и пресечению любых коррупционных проявлений в данной сфере, чтобы не было фактов лоббирования интересов наркоторговцев со стороны любых должностных лиц на всех уровнях государственного управления, предоставления им защиты от уголовного преследования, позволения им торговать наркотиками. Все это следует пресекать и привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.