​Правовой акцент

Отмечу, что в Конституцию изменения уже вносились три раза. Наиболее серьезные – в 2007 году, когда Казахстан перешел с мажоритарной сис­темы выборов на пропорцио­нальную, при этом введен был особый порядок выборов в Парламент через Ассамблею народа Казахстана. Параллельно усилились полномочия Парламента по согласованию и назначению должностных лиц Правительства, Верховного суда и других.

В настоящее время, по мнению правоведов, в деятельности Парламента четко прописаны законодательная и представительная функции. Однако, несмотря на то что у него имеется около 10 контрольных полномочий, они недостаточно выражены в соответствующих законодательных нормах.

К контрольным полномочиям можно отнести утверж­дение республиканского бюджета и отчетов Правительства и Счетного комитета по контро­лю за исполнением республиканского бюджета, дачу согласия на назначения, парламентские слушания, депутатские запросы и вопросы, а также вотум недоверия. К слову, последний за годы независимости страны выражался Парламентом только трижды. Это было связано с вопросами о пенсионных начис­лениях (1996 год), социального характера (1999 год) и по земельному кодексу (2003 год).

Не менее важным считаю и сделанный Президентом акцент на вопросах, связанных с охраной и гарантиями по соблюдению прав граждан, а также работой правоохранительной системы, изменениями полномочий Генеральной прокуратуры по участию в суде по гражданским и административным делам.