Правовой инструмент демократии

Аманжол Нурмагамбетов, доктор юридических наук, член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК

Референдум как форма волеизъявления народа имеет многовековую историю. Так, в Древнем Риме плебеи в борьбе за равноправие с патрициями на своих собраниях, называемых плебисцитом, могли принимать решения, которые после прохождения установленных процедур обретали статус закона и являлись обязательными для всего народа.

По мере становления и развития государственности плебисцит использовался в разных странах, но наибольшее распространение он имел на европейском континенте. Наиболее последовательно плебисцит, переименованный в референдум, применялся во Франции после революции 1789 года. К примеру, Наполеон Бонапарт, еще будучи консулом, для получения широкой поддержки народа проводимых им реформ организовал референдум по проекту Конституции 1799 года.

Еще один пример из этой европейской страны: генерал Шарль де Голль был призван к власти в 1958 году, в период очередного политического кризиса. Он согласился с условием, что ему, как президенту страны, расширят полномочия и потребовал пересмотра принятой на референдуме в 1946 году Конституции, в соответствии с которой Франция являлась парламентской республикой, а у президента были в основном представительские функции. Национальное собрание Франции согласилось с требованиями Шарля де Голля и поручило ему не только формирование правительства, но и разработку новой Конституции, хотя было очевидным, что имеющиеся парламентские полномочия будут урезаны. Действительно, одоб­ренная на референдуме в сентябре 1958 года Конституция Французской Респуб­лики предоставляла президенту широкие полномочия по принятию чрезвычайных мер вплоть до роспуска Национального собрания. При этом Шарль де Голль, будучи главой государства, не только единолично принимал решения, но и неоднократно выносил наиболее злободневные вопросы на общенациональный референдум. В результате он по праву был признан основателем Пятой республики, с которой справедливо связывают восстановление величия Франции.

Как известно, при разработке проекта Конституции РК 1995 года был использован опыт конституционного строительства Франции, в частности, отдельные положения Конституции 1958 года, касаю­щиеся институтов Президента, Правительства, Парламента и их взаимоотношений. С другой стороны, в Конституции РК закреп­лено немало конституционных ценнос­тей, основанных на опыте отечест­венного конституционализма с учетом международных стандартов. К примеру, нормы по вопросам государственности, территориальной целостности, по определению источника государственной власти, прав и свобод человека и граж­данина, статуса земли и ее недр, других природных ресурсов и так далее без изменений или в модифицированном варианте перешли из Конституции 1993 года в действующий Основной закон. Вместе с тем за 27 лет со дня принятия Конс­титуции в нее неоднократно вносились изменения и дополнения, в основном связанные с расширением полномочий Пре­зидента и определением его особого статуса, пере­распределением полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, изменениями выборной системы, деятельностью политических партий и так далее. В итоге Казахстан приобрел статус суперпрезидентской республики.

Провозглашение Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым курса на построение Нового Казахстана обосновывает потребность в сис­темном обновлении всей законодательной базы страны и прежде всего Конституции. Исходя из этого, Глава государства в рамках конституционных полномочий принял решение иниции­ровать новации в действующую Конституцию. В Послании народу Казахстана от 16 марта текущего года Президент страны изложил основные направления предстоя­щей конституционной реформы. Затем последовало его распоряжение о создании рабочей группы, которая в месячный срок должна была выработать предложения о внесении изменений и дополнений в Основной закон. Состав рабочей группы был опубликован в средствах массовой информации, и легитимность данного временного органа, созданного исключительно для выполнения конкретного поручения Президента страны, не вызывает сомнений. Кстати, такие структуры создавались и ранее, как при подготовке Конституций 1993 и 1995 годов, так и при внесении изменений и дополнений в действующий Основной закон.

Конституционный совет РК в ответ на обращение Президента страны представил заключение от 4 мая 2022 года о признании проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб­лики Казахстан» соответствующим Конституции. По мнению Конституционного совета, предусмотренный в Послании комплекс мер имеет для страны определяющую значимость и призван создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам. Вышеназванный законопроект был опубликован в средствах массовой информации, и Глава государства принял решение провести 5 июня 2022 года рес­публиканский референдум – всенародное голосование по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб­лики», имеющего исключительно важное значение для дальнейшей модернизации страны.

В настоящее время в Казахстане идет активная работа по уяснению и разъяснению положений законопроекта, затрагивающего в той или иной степени интересы каждого гражданина нашей страны. Уместно подчеркнуть, что идеи пересмотра ряда положений Основного закона в казахстанском обществе зрели годами, в частности, такие как недопустимость излишней концентрации властных полномочий в одних руках, целесообразность избрания депутатского корпуса по одномандатным избирательным округам, создание реальных условий для функционирования политических партий, восстановление Конституционного суда и другие.

Вместе с тем необходимость внесения иных новшеств в Основной закон продиктована самой жизнью. Как известно, Глава государства в пе­риод январских событий фактически оказался один против разветвленной и всесторонне подготовленной группы заговорщиков, намеревавшихся совершить государственный переворот. Возникает естественный вопрос: какие конкретные шаги предпринимались Парламентом и Правительством в смертельно опасные для страны дни? Не берусь комментировать или давать оценку создавшейся в то время ситуации, но отмечу, что в тот период каких-либо активных действий со стороны депутатов Парламента или членов Правительства не наблюдалось.

Учитывая все это, рабочая группа предложила дополнить Конституцию следующей нормой: в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности, законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства Респуб­лики, подлежат рассмотрению Парламентом на совместном заседании его палат немедленно. Кроме того, Правительство вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в указанных выше исключительных случаях, которые действуют до вступления в силу принятых Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов. Таким образом, Парламент и Правительство при угрозе возникновения экстраординарных ситуаций в стране имеют возможность, в рамках своих конституционных полномочий, незамедлительно принимать соответствующие меры.

На сегодняшний день одной из наиболее обсуждаемых в Казах­стане тем является предложение закрепить в Конституции норму, что «земля и ее недра, воды, растительный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственнос­ти осуществляет государство». С высокой долей вероятности можно предположить, что процесс реализации вышеназванной конституционной новации будет находиться в центре внимания казахстанского общества и после одобрения консти­туционных поправок на референдуме. Уверен, что это прекрасно понимает и Президент страны и, безусловно, в ближайшей перспективе на государственном уровне будут приняты соответствующие организационно-правовые меры, которые позволят казахстанцам и их потомкам на справедливой основе пользоваться благами национального богатства, такими как земля, ее недра и другие природные ресурсы.

Полагаю важным подчеркнуть, что первые шаги по борьбе с негативными явлениями в сфере использования земли, ее недр и других природных ресурсов предпринимаются уже сегодня. Прежде всего в целях эффективной реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений усиливается государственный контроль за использованием и охраной земель, особенно земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, по официальным данным в Казахстане проведена ревизия всех месторождений полезных ископаемых. По результатам проверки расторгнуто 57 контрактов на недропользование, 118 недропользователей лишены лицензий, а 73 недропользователям направлены уведомления об устранении выявленных нарушений.

Как известно, в последнее время выявляются многочисленные факты рейдерства, когда лица, обладающие властными полномочиями, а также их родственники и приближенные, путем угроз, шантажа и других незаконных действий осуществляли рейдерские захваты земель у законных собственников, а также предприя­тий, в том числе предприятий, связанных с недропользованием, которые для рейдеров являются наиболее привлекательными. Глава государства неоднократно отмечал исключительную социально-экономическую опасность рейдерства и поручил правоохранительным и иным государственным органам вести бескомпромиссную борьбу с этим злом. Учитывая, что рейдерство во многих случаях носит латентный характер и нередко осуществляется на внешне законной основе, целесообразным является дальнейшее совершенствование законодательной базы противодействия рейдерству во всех ее проявлениях.

В анонсированном 16 марта текущего года Послании Президент страны заявил о необходимости перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, и это одно из главных условий результативности востребованных народом Казахстана реформ. При этом демонтаж прежней формы правления сопровождается укреплением роли Парламента и других государственных органов и общественно-политических объединений в строительстве Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом. Эти идеи Главы государства прямо или опосредованно нашли отражение в подавляющем большинстве норм проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Все это, в свою очередь, предоставляет возможность укрепить правовой механизм сдержек и противовесов как действенный способ функционирования любого демократического государства, в число которых входит и Республика Казахстан.

Приближается исключительно значимый для всех казахстанцев день вынесения на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию РК. В этой связи выражаю уверенность в том, что каждый гражданин нашей страны проголосует за наше будущее, за Новый Казахстан.