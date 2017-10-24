Правовой интерес

В Генеральной прокуратуре РК делегатам из Турции презентовали проекты по переходу на электронный формат.

Опытом по внедрению цифровых технологий в деятельность правоохранительных органов Генпрокурор Казахстана Жакип Асанов поделился с турецким коллегой Мехметом Акарджа и председателем Верховного суда Турецкой республики Исмаилом Рюштю Джиритом.

Приветствуя делегатов из Турции, Жакип Асанов отметил дружественный и конструктивный характер двусторонних отношений в правовой сфере.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня. Исмаил Рюштю Джирит и Мехмет Акарджа ознакомились и положительно оценили работу Центра правоохранительных услуг и проектного офиса Генеральной прокуратуры РК. Им был продемонстрирован ряд проектов, реализуемых Комитетом ГП в рамках Послания Главы государства по развитию в стране цифровых технологий. Это проекты «Е – уголовное дело», «Единый реестр административных производств», «Аналитичес­кий центр» и другие.

Стороны единогласно отметили возможности Аналитического центра выдавать криминогенные прогнозы, аналитические материалы для информированности населения и повышения эффективности работы правоохранительных органов, применяя Data driven decisions (решения, основанные на данных) за счет алгоритмизации процессов и автоматизации аналитики, а также связки внутренних и внешних данных.

В завершение встречи Жакип Асанов поблагодарил турецкую сторону за визит и выразил намерение дальнейшего расширения взаимодействия в правовой сфере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.