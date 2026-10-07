Правовой караван

Закон и Порядок
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

По городам и районам региона проходит правовой профилактический караван. Мобильная команда специалистов останавливается в населенных пунктах, чтобы жители могли на месте получить консультацию и задать вопросы представителям государственных и правоохранительных органов.

Фото предоставил фонд "Эко Мангистау"

Повышение правовой грамотности и укреп­ление принципа «Закон и Порядок» – одна из задач, которые сегодня стоят перед государством и обществом. В Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент Касым-Жомарт Токаев­ отдельно остановился на необходимости утверждать в обществе идеологию закона и порядка. В частности, он отметил, что знание основ законодательства, повышение правовой культуры и совместная деятельность государства и общества необходимы для обеспечения безопасности граждан.

В Мангистау эту работу решили проводить непосредственно на местах. С 5 по 12 октября правовой профилактический караван посетит пять районов и два города региона. В его составе – представители государственных и правоохранительных органов, общественного сектора, а также специалисты различных профильных направлений. Во время встреч они рассказывают о требованиях законодательства, мерах профилактики правонарушений и механизмах защиты прав и законных интересов.

При этом речь идет не только о лекциях и разъяснительных беседах. Жители могут обратиться к специалистам со своими конкретными вопросами, получить разъяснение законодательства или консультацию по личному обращению. Встречи открыты для всех желающих.

Маршрут каравана уже расписан. Пятого октября специалисты побывали в селе Шетпе Мангистауского района, шестого встреча прошла в Форт-Шевченко Тупкараганского района, а сегодня правовой караван работает сразу на двух площадках – в Жанаозене и селе Курык Каракиянского района. Далее специалисты отправятся в село Бейнеу, а 12 октября посетят село Мангистау Мунайлинского района и сам город Актау.

Проект реализуется общественным объединением «Эко Мангистау» в рамках государственного социального заказа при поддержке управления информации и общественного развития облас­ти. По сути, правовой караван призван сделать юридическую помощь ближе к людям, чтобы за консультацией не обязательно было ехать в областной центр или искать нужного специалис­та самостоятельно. Иногда один своевременно заданный вопрос помогает человеку понять свои права и избежать серьезной проблемы.

#Мангистау #закон и порядок #правовой караван

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