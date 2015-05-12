Правовые механизмы реализации новой экономической политики Статьи 1150

Казахстанское общество уверено, что в непростой экономической и геополитической ситуации предложенные в Послании меры станут двигателем дальнейшего роста экономики страны. Для этого из Национального фонда выделяются значительные средства. В частности, первый транш поручено направить на льготное кредитование субъектов предпринимательства, оздоровление банковского сектора, создание условий для привлечения новых инвестиций и строительство комплекса "ЭКСПО-2017".



Большие средства выделяются на инфраструктурное развитие страны. Для поддержки выбраны те отрасли, которые смогут создать наибольший мультипликативный эффект и тем самым способствовать росту других направлений экономики. Это развитие транспортно-логистической системы, индустриальной, социальной и энергетической инфраструктуры, модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения.



Выделяемые средства предназначены не для разовых мер, они рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В связи с чем освоение средств Национального фонда, согласно поручению Главы государства, будет сопровождаться проведением структурных реформ в экономике. Для этого запланированы совместные проекты с международными финансовыми организациями, нацеленные на поддержку инвестиционной активности, предотвращение снижения доходов населения и стимулирование создания новых рабочих мест.



Для того чтобы выделяемые средства были эффективно использованы, Правительству РК поручено обеспечить прозрачность и рациональность при их освоении. Указом Главы государства создана комиссия, которая призвана следить за эффективным расходованием выделяемых средств. В ее состав вошли: руководство Национального банка, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Счетного комитета, министерств финансов и национальной экономики, депутаты Парламента и представители неправительственных организаций.



Президент поставил задачу обеспечить жесткий контроль и спрос за каждый тенге. Поэтому правоохранительным органам поручено обеспечить эффективный мониторинг за законностью расходования выделяемых средств.



Опыт работы прошлых лет показывает, что при осуществлении контроля за реализацией государственных программ и в целом при противодействии коррупции в стране успешно реализуется принцип неотвратимости наказания. Чиновники, уличенные в совершении коррупционных деяний, невзирая на занимаемые должности и ранги, несут ответственность по всей строгости закона.



С 1 января 2015 года введены в действие новые Уголовно-процессуальный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.



Принцип жесткой ответственности за коррупционные правонарушения реализован в новом Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. Так, на лиц, совершивших коррупционные преступления, теперь не распространяется срок давности, установлен запрет на их условное осуждение. А также введен пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе.



Усовершенствована система наказаний за совершение коррупционных преступлений. Теперь суды вправе назначать не только лишение свободы, но и штрафы в кратном размере к сумме полученной взятки. В случае уклонения от уплаты штрафа он заменяется лишением свободы. Антикоррупционное законодательство дополнено нормами по конфискации имущества, добытого преступным путем, персональной ответственности руководителей за непринятие мер против коррупции.



Таким образом, необходимо отметить, что в целом правовая база для обеспечения качественной реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года "Нұрлы жол – путь в будущее" имеется. Логическим продолжением Послания стало выступление Президента на XVI Съезде партии "Нур Отан", в ходе которого Глава государства поручил принять институциональные меры для повышения качества работы правоохранительных органов.



Для развития принципов меритократии предстоит обеспечить совершенствование законодательных основ формирования высокопрофессионального кад­рового состава в правоохранительных органах. Для этого предполагается внедрение эффективных методов планирования и комплектования компетентными и нравственно устойчивыми кад­рами, обеспечение прозрачности и объективности процессов отбора, аттестации и расстановки личного состава. Предстоит модернизировать ведомственную систему подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, внедрить системный подход к повышению профессионализма в течение всей службы.



Значительная работа будет проведена для полноценной реализации принципа верховенства закона в деятельности правоохранительных органов. Для достижения этой цели будут приняты меры по повышению статуса полицейских и их ответственности перед гражданами.



Также предстоит большая работа по обеспечению прозрачности деятельности правоохранительных органов. В том числе посредством совершенствования критериев оценки их работы, законодательного закрепления статуса общественных советов при правоохранительных структурах и расширения их полномочий. В частности, предстоит разработать механизм проведения объективных социологических исследований об уровне доверия населения к их деятельности.



При оценке работы правоохранительных органов будут учитываться результаты замеров общественного мнения, публикации в СМИ и обращения граж­дан. Кроме того, предполагается законодательно предусмотреть дополнительные механизмы, исключающие необоснованное административное давление со стороны силовых структур в отношении субъектов предпринимательства.



Будет продолжена работа по автоматизации государственных услуг, оказываемых правоохранительными органами, а также внедрению системы оценки качества деятельности в этом направлении, включающем результаты общественного мониторинга.



Деятельность полиции улучшится за счет внедрения высокотехнологичных методов работы, что позволит не только оперативно пресекать различные правонарушения, но и обеспечит дополнительный уровень транспарентности. Это интеграция информационных баз данных правоохранительных органов стран Евразийского экономического союза, внедрение интеллектуальных технических средств контроля за безопасностью дорожного движения, расширение плотности покрытия общественных мест и автомобильных дорог системами видеонаблюдения.



Будет принят комплекс мер для реализации Антикоррупционной стратегии до 2025 года, утвержденной Указом Главы государства 26 декабря 2014 года. В структуре Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции предполагается создать отдельное самостоятельное подразделение по борьбе с коррупцией. Основной акцент в этой сфере будет сделан на устранении предпосылок коррупции, принятии мер превентивного характера, способных сократить ее уровень, минимизировать причины и условия, ее порождающие.



Реализация предложенных мер будет способствовать дальнейшему поступательному развитию государства, общества и вхождению Казахстана в число 30 развитых стран мира.



Ерлик КЕНЕНБАЕВ, заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК