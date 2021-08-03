Как отмечается в сообщении Министерства информации и общественного развития, тематическая линия августовских мероприятий звучит так: «Правовые основы Независимости. Верховенство права и гражданское общество». Главными событиями месяца определены День Конституции Казахстана (30 августа) и Международный день действий против ядерных испытаний (29 августа).

Согласно концепции празднования 30-летнего юбилея Независимости РК, каждый месяц проходит под отдельной тематикой. В частности, в июне ключевыми стали темы патриотизма и государственных символов, в июле – столица.

Августовский график празднования 30-летия Независимости Казахстана раскроет основополагающее значение Конституции в определении общенационального вектора исторического развития, а также приверженности казахстанцев идеалам правового государства.

Запланировано проведение различных мероприятий, в том числе диалоговых площадок с участием представителей гражданского общества, а также выставок, конкурсов патриотических песен, интеллектуальных игр...

Так, в рамках проекта «Тәуел­сіздік тарландары» пройдут онлайн-встречи с общественными и политическими деятелями Казахстана, удостоенными званий «Халық Қаһарманы», «Еңбек Ері». Состоится международный симпозиум с участием руководителей госорганов страны, представителей международных организаций, органов конституционной юстиции других стран и научной общественности.

Кроме того, в этом году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Данное решение было осуществлено с подписанием Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым соответствующего указа от 29 августа 1991 года.

Наша страна стала первой в мировой истории, которая закрыла ядерный испытательный полигон и добровольно отказалась от четвертого по мощности военного ядерного арсенала.

В Восточно-Казахстанской области планируется проведение международной конференции, посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, ежегодной научно-практической конференции «Медицина. Радиация. Здоровье», возложение цветов у памятника пострадавшим от ядерных испытаний.

По информации МИОР, в рамках региональных планов празднования 30-летия Независимости с начала года по всей стране проведено уже более 7 тыс. мероприятий.