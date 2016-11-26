​Правовые основы суверенного государства

Благодаря продуманным и плодотворным инициативам Главы государства за 25 лет Независимости создан надежный правовой фун­дамент, основой которого является Конституция РК, принятая народом Казахстана на общенациональном референдуме. Она аккумулировала в себе передовые идеи мировой юридической науки и опыта, четко установила приоритеты национального развития, определила правовые, политические и экономические направления формирования новой государственности. Конституция закрепила основные права и свободы человека и гражданина, определила ключевые институты власти, систему сдержек и противовесов между ними, тем самым обеспечив мир, согласие и процветание, поступательное развитие страны, повышение благосос­тояния казахстанцев, рост доверия и уважения к молодому государству.

Дальновидность нашего Президента, умение оперативно реагировать на происходящие реалии и действовать на опережение способствовали его инициативам по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны в 1998, 2007 и 2011 годах, которые послужили дальнейшему становлению правового государства, углублению процессов демократизации политической системы, формированию институтов гражданского общест­ва, увеличению эффективности Конституции страны. Наиболее сущест­венные коррективы внесла конституционная реформа 2007 года. В ее рамках был регламентирован переход к пропорциональной избирательной системе, значительно усилена роль Парламен­та путем пере­распределения некоторых обязан­ностей и ответственности между Президентом и Парламентом, что позволило начать процесс трансформации модели нашей рес­публики из президентской в президентско-парламентскую, изменен порядок формирования Правительства и другие важные новшества.

Все эти годы государственная политика была нацелена на полноценную реализацию конституционных ценностей. Долгосрочные про­граммные документы – Стратегия «Казах­стан-2030», «Казахстан-2050», План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», Концепция правовой политики и другие судьбоносные документы, регулярно уточняемые и дополняемые в ежегодных Посланиях Главы государства народу Казахстана и его выступлениях, стали основой для проведения активной целенаправленной работы по всемерному раскрытию потенциала Конституции во всех сферах жизнедеятельности, включая законодательную.

Наглядным примером этому являет­ся плодотворная законотворческая работа, проведенная депутатским корпусом совместно с Правительством во исполнение поручений Президента страны за последние годы.

Концепцией правовой политики РК на период с 2010 по 2020 год, утвержденной Президентом 24 авгус­та 2009 года и устанавливающей основные направления развития национальной правовой системы, особое значение придается законодательным актам, обеспечивающим защиту и гарантии конституционных прав и свобод граждан, в том числе получение доступа к правосудию, квалифицированной юридической помощи, обеспечение повышения доверия к судам и правоохранительным органам. В частности, принятию в новой редакции ключевых законодательных актов: Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, а также Кодекса об административных право­нарушениях, введенных в действие с января прошлого года.

Модернизация системы уголовного законодательства была направлена на обеспечение соблюдения баланса между либерализацией наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, с одной стороны, и ужесточение наказания за тяжкие деяния – с другой. В связи с этим введена двухзвенная система уголовно-наказуемых деяний, состоящая из преступлений и уголовных проступков. Их единственным разграничительным элемен­том является мера наказания, за уголовные проступки она более мягкая, в основном штраф, общественные или исправительные работы.

Вместе с тем новый уголовный закон усилил ответственность лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности малолетних, а также медработников за преступные деяния против материнства и детства. Ужесточено наказание за транспортные преступления, совершенные в состоянии опьянения, за коррупционные, террористические, экстремистские правонарушения.

Заработали ранее неприсущие отечественному праву институты, появились новые субъекты и понятия, такие как процессуальное соглашение, следственный судья, процессуальный прокурор, ускоренное досудебное расследование, депонирование показаний, дистанционный допрос путем видеосвязи, запрет на приближение и т. д.

В рамках Плана нации по реализации Пяти институциональных реформ государства «100 конкретных шагов» был принят в новой редакции Граж­данский процессуальный кодекс, который заработал в январе текущего года. Им установлена 3-звенная судебная система, включающая суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, взамен действовавшей 5-звенной, что влечет ускорение восстановления нарушенных прав лица, обратившегося в суд, то есть способствует более быстрому и эффективному достижению цели правосудия.

Кодексом расширены возможности урегулирования спора мирным путем, регламентированы различные виды примирительных процедур – примирение, медиация, партисипативная процедура, возможность обратиться за разрешением спора в арбитраж, определен порядок заключения и исполнения мирового соглашения. С нового года все доказательства по делу необходимо предоставить суду на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В исключительных случаях доказательства могут быть представлены и на стадии судебного разбирательства, а также апелляционной инстанции, но в таких случаях требуется обосновать суду невозможность их представления на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Определены новые правила расчета размера государственной пошлины, четко регламентирован порядок извещения, изменены требования к содержанию подаваемых в суд исковых заявлений и другое. Принятые новшества в значительной мере оптимизировали процесс гражданского судопроизводства, устраняют длительность рассмотрения дел, упрощают дос­туп к правосудию.

В контексте создания независимого и беспристрастного судейства, пользующегося высоким доверием граждан, несомненно, определяющим фактором выступает кадровый вопрос, поскольку от качества и профессионализма судей зависит авторитет судебной власти в целом. В связи с этим были приняты законы «О Высшем судебном совете Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в конституционные законы Республики Казахстан по вопросам Высшего судебного совета, судебной системы и статуса судей», направленные на совершенствование кадровой работы в судебной системе. С введением их в действие с января текущего года Высший судебный совет впервые приобрел статус автономного государственного учреждения, созданного в целях обеспечения конституционных полномочий Президента страны по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

Важным этапом реализации кадровой политики стало возвращение в структуру высшего судебного органа страны Академии правосудия – учебного заведения, на которое возложена задача подготовки высококвалифицированных специалистов. Кадровая реформа затронула не только судейский корпус, но и государственный аппарат. Принятие в новой редакции Закона «О государственной службе» урегулировало переход на карьерную модель государственной службы, где поступление осуществляется на низовые должности, а для дальнейшего продвижения по службе потребуется определенная компетентность и наличие стажа работы на нижестоящих должностях.

Для впервые поступивших на госслужбу установлен обязательный трехмесячный испытательный срок. Законодательно закреплена система регулярного обучения госслужащих, в том числе по повышению квалификации не реже одного раза в три года. Все эти меры направлены исключительно на профессионализацию государственной службы.

Приведенные несколько примеров достаточно наглядно иллюстрируют масштабы проведенной законотворческой работы за последние годы. Но еще много предстоит сделать для реализации инициатив Главы государства. В настоящее время в стенах Парламента рассматриваются проекты законов «О пробации», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам уголовно-исполнительного законодательства», «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», «О дактилос­копической и геномной регистрации» и другие.

В целом, анализируя пройденное и осмысливая сегодняшнюю реальность, понимаешь, что наши достижения – хороший стимул для стремления к еще более амбициозным целям под выверенным руководством нашего Лидера.