Правозащитный потенциал

Правозащитники Казахстана предлагают свои варианты решения проблем, связанных с преодолением многочисленных препятствий в процессе исполнения и защиты прав обвиняемых.

На заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК участники обсудили вопросы развития правозащитного потенциала института адвокатуры в контексте Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

С докладами на заданную тему выступили министр юстиции РК Канат­ Мусин, председатель Республи­канской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин. В работе комиссии также участвовали представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, организаций образования и науки, общественности и СМИ.

Напомним, институт адвокатуры представлен республиканской и 20 территориальными коллегиями адвокатов общей чис­ленностью порядка шести тысяч человек. По словам некоторых правозащитников, нередко на них оказывается давление, и они не обеспечены равным доступом и правами при защите интересов своих клиентов.

В своем выступлении председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов отметил важность соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных и специальных, а также судебных органов. При этом он особо акцентировал свое внимание на реальном обеспечении состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, укреплении адвокатуры как важнейшего независимого правозащитного института не только правовой системы, но всего гражданского общества. Он отметил приоритетность и актуальность защиты прав человека в деятельности адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь каждому, кто нуждается в эффективной защите на всех стадиях уголовного, гражданского и административного процессов.

На заседании рекомендовано принять законодательные меры по укреплению процессуального и институционального статуса адвокатов, включая предоставление реальных прав по сбору доказательств, разработать и внедрить механизм контроля качества оказанных бесплатных юридических услуг уязвимым слоям общества, пересмотреть основания наступления страхового случая для выплаты гражданам и проработать механизм взыскания страховых выплат, вытекающих из договоров страхования профессиональной ответственности адвокатов. Также обсуждены актуальные вопросы по обеспечению защиты и покровительства граждан Республики Казахстан в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Рекомендации комиссии будут доведены до сведения Главы государства, Парламента и Правительства Республики Казахстан.