Праздничное многоголосье

В минувшее воскресенье в Уральске сразу 200 профессиональных музыкантов и домбристов-любителей исполнили знаменитые кюи великого Курмангазы Сагырбайулы.

Мероприятия в рамках молодого, но уже полюбившегося казахстанцам национального праздника – Дня домбры – проходят во всех городах и селах. Творческие коллективы и народные таланты исполняют на сценах и площадях как известные кюи, так и зарубежные произведения, придавая им национальный колорит.

В минувшее воскресенье одно­временно с музыкантами по всей стране зазвучало многоголосье домбры и в Уральске, на площади Первого Президента. Под руководством руководителя и главного дирижера Казахского оркестра народных инструментов им. Даулеткерея Еркина Нурымбетова домбристы порадовали горожан и гостей областного центра исполнением кюев Курмангазы «Адай» и «Балбырауын». Праздничный концерт продолжился подготовленной программой оркестра. В специально установленных юртах была организована выставка народных инструментов и ярмарка мастеров по изготовлению домбры.

Среди исполнителей – преподаватели и студенты Уральского музыкального колледжа им. Курмангазы. Принял участие в этом масштабном концерте и директор колледжа Нуржан Сертеков. Накануне праздника мы беседовали с ним о важности сохранения нацио­нального культурного наследия, современных тенденциях развития искусства исполнения кюя.

Нуржан Орынгалиевич начал собирать фольклор в 1988 году, за прошедшее время объездил все районы области.

– В этих творческих экспедициях мы беседовали с аксакалами, интересовались, кто видел и слышал игру Дины, Сейтека, других известных кюйши, записывали кюи, которые не были переложены на ноты. Искали народные таланты. Так, в Жанибекском районе удалось записать сегодня уже покойного домбриста-виртуоза Утегена Жумашева, – рассказывает он.

Книга Нуржана Сертекова «Күй тілінде сәуле бар» вышла в 2020 году. В нее вошли порядка 30 кюев западноказах­станских композиторов, те произведения, которые ранее нигде не издавались. Также представлены краткие биографические справки о самих композиторах и рисунки домбр. Издание не только внесло свой вклад в сохранение национального музыкального наследия региона: сегодня это учебное пособие для учащихся и студентов музыкальных школ, колледжей и вузов.

Можно сказать, что сборник дополнил богатейшую историю западноказахстанских исполнителей за период с XIX века по настоящее время. Так, наряду с неизданным ранее произведением Сейтека, которое для фольклористов исполнила бокейординка Роза Мукасова, в книгу вошли четыре кюя преподавателя колледжа по классу домбры Ермака Мулдабекова.

– Обладатель Гран-при республиканского конкурса имени Кабигожина, основатель и руководитель фольклорного ансамбля нашего колледжа «Еділ-Жайық» Ермак Утепович также принимал участие в наших творческих экспедициях. У него абсолютный слух: он с ходу, слушая кюй, может переложить его на ноты, – говорит автор сборника. – А еще он талантливый педагог, почти четверть века передающий молодому поколению свою любовь к музыке.

Ермак Мулдабеков родился в 1975 году в городе Ермаке (ныне г. Аксу) Павлодарской области в семье тренера по борьбе и учительницы музыкальной школы по классу домбры. Через несколько лет Мулдабековы переехали в село Аксогым Теректинского района ЗКО. Пели и родители, и дети, на сельской сцене семейным ансамб­лем выступали мама, сын и две дочери. Эти выступления развивали творческие задатки детей, а Ермак связал свою дальнейшую жизнь с музыкой.

Учить детей игре на домбре он начал еще будучи студентом Западно-Казахстанского института искусств. И всегда его воспитанники показывали отличные результаты, становясь дипломантами и лауреатами областных и республиканских конкурсов. После окончания вуза, вернувшись в родное село, стал преподавателем домбры. Занятия с младшей сестренкой Гульшат принесли ей победу в республиканском конкурсе, девушку пригласили на обучение в специализированную музыкальную школу для одаренных детей им. Куляш Байсеитовой. Но мама побоялась отпускать дочь в далекую столицу…

С особым трепетом Ермак Утепович вспоминает победы организованного им оркестра Таскалинской детской музыкальной школы, которой он руководил с 2011 по 2015 год.

– Юному музыканту нелегко выступать, соревнуясь с лучшими. А когда 20–30 детей должны исполнить произведение, это во много раз сложнее. И такие моменты остаются в памяти навсегда. В 2012, 2014, 2015 годах воспитанники Таскалинской ДМШ становились лауреатами респуб­ликанских конкурсов оркестров и ансамблей, – говорит педагог.

В 2015 году Ермака Мулдабекова пригласили преподавать в Уральский музыкальный колледж им. Курмангазы, порог которого он впервые переступил много лет назад 15-летним студентом. И вновь кропотливая работа с каж­дым учеником, оценка которой – победы молодых музыкантов на конкурсах.

В прошлом году в Атырау прошел конкурс домбристов, посвященный памяти профессора консерватории им. Курмангазы, преподавателя академии музыки им. Дины Нурпеисовой Гизата Адепкалиева. Жюри конкурса присудило студенту Уральского музыкального колледжа Эрнесту Каиржанову третье место. Но, как оказалось, оценивали конкурсантов в онлайн-режиме и многочисленные ученики профессора. По их решению воспитанник Ермака Утеповича удостоился Гран-при. Еще одна его ученица – Мадина Кадыргалиева стала дипломантом конкурса. А в этом году юная домб­ристка взяла специальный приз на 43-м республиканском конкурсе среди колледжей.

– На занятиях студенты занимаются по пять-шесть часов, многие – еще и дома. Главное – передать не технику исполнения, а любовь к инструменту и музыке, чтобы твоя игра доходила до каждого слушателя, вдохновляла, радовала, заставляла задуматься. Ведь каж­дое произведение – это отдельная история, которую нужно услышать и понять, – делится Ермак Утепович. – Талант виртуозного исполнения дается лишь единицам.

Как отмечают педагоги, в регионе недостаточно музыкальных школ, чтобы охватить всех желающих. Так, в Уральске, где население давно перевалило за 300 тысяч, всего четыре ДМШ. Причем научиться играть на домбре сегодня хотят и многие взрослые. Некоторые, пересилив стеснение, найдя время и средства, уже в зрелом возрасте постигают азы музыкального исполнительства.

– Сейчас у меня занимается мой ровесник, – рассказывает Ермак Мулдабеков. – По специальности он далек от музыки. Полтора года учится, все ноты знает, выучил около 20 кюев. Спросил его: «Зачем тебе это надо?» Он ответил: «Это – мое, душа требует». У него два сына, один окончил музыкальную школу, другой – учится. Сам мужчина много лет не решался начать учиться, потом долго искал преподавателя, сейчас занимается с удовольствием. И таких, как он, много. Не зря наш земляк, поэт Кадыр Мырза Али сказал: «Настоящий казах – домбра!» В любом возрасте не поздно заняться делом, к которому стремится душа.

В семье Ермака Утеповича и преподавателя музыкальной школы по классу кобыза Бахтыгуль Муратовны трое детей. Старшая дочь – банковский работник, сын – пошел по стопам деда, заслуженного тренера по борьбе. Младшая дочь окончила колледж, готовится поступать в музыкальную академию «Шабыт» по классу домбры.

– Уверен, и через тысячу лет домб­ра будет жива, а мелодии кюев неразрывной нитью по-прежнему будут соединять поколения, передавая культурные ценности и традиции наших предков, связывая прошлое и будущее нашего народа, – говорит Ермак Мулдабеков.