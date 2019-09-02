​Праздничное настроение

Значимым событием для жителей административного центра региона стало введение в строй 9 многоэтажных 80-квартирных жилых домов в новом 15-м мик­рорайоне. Все они построены в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер». Подрядчиками выступили строительные компании «Агроспецстрой», «Таразстрой-2004», «ЖСХИ», «Barat&Co» и «Тараз-Ісмер». Общая проектная стоимость составила около 5 млрд 130 млн тенге.

Аким области Аскар Мырзах­метов лично принял участие в церемонии их открытия и вручил ключи новоселам. Радости не было предела. Большинство получивших квартиры в этот день – многодетные и неполные семьи. Многие из них ждали своей­ очереди несколько лет и уже не надеялись на то, что когда-нибудь у них появится собственная крыша над головой.

– Жилье – это актуальная тема во все времена, – отметил глава региона. – С ростом чис­ленности населения города увеличивается спрос на него. За годы независимости в стране проведена большая работа по обеспечению казахстанцев жильем. Буквально несколько лет назад здесь была степь, а сегодня это место превратилось в современный микрорайон. Одной из главных задач Пяти социальных инициатив является обеспечение населения жильем. С этой целью в рамках программы «Нұрлы жер» в текущем году построено 30 многоэтажных (2 118 квартир) жилых домов на сумму 17,6 млрд тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 28 много­этажек (1 988 квартир). Все эти позитивные меры являются яркими примерами масштабных дел, которые будут способствовать дальнейшему развитию потенциала населения.

В этот день было введено в эксплуатацию 720 квартир, которые будут предоставлены по программам «Нұрлы жер», ­«7-20-25» и «Бақытты отбасы».

Напомним, для решения вопроса обеспечения жильем многодетных семей региона в первом полугодии 120 семьям вручены ключи от квартир. Из них 93 – в арендных домах, 27 квартир получены за счет спонсорских средств. До конца года планируется обеспечить жильем еще 493 многодетные семьи. Кроме того, ожидается, что будут сданы в эксплуатацию 12 общежитий на 612 квартир. Они послужат временным решением жилищных проблем для многодетных семей до наступления их очереди на жилье.

Вместе с тем возможности жить в улучшенных условиях рады в селе Аса Жамбылкого района. Здесь на средства областного бюджета построен новый многоквартирный дом. Стоимость проекта составила почти 147 млн тенге. А в городе Каратау на 224,7 млн тенге компанией «ТебердаСтройСервис» отремонтирован очередной жилой дом. Теперь еще несколько десятков таласских семей смогут переехать в собственные квартиры.

В первый день осени в Байзакском, Меркенском и Жамбылском районах открыты новые сельские школы, в Рыскуловском – начальная школа на 48 мест. Самой крупной (на 300 мест) оби­телью знаний в текущем году обзавелись шусцы. В двух населенных пунктах Сарысус­кого района проведен водопровод, а в Жуалах (в аулах Карабастау и Байтерек) появились два ­коворкинг-центра.