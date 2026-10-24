Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны

День Республики

Всего ко Дню Республики в столице запланировано более 120 различных мероприятий

Фото: Акимат Астаны

В Астане 24 октября стартовали праздничные концерты, посвященные Дню Республики. Музыкальные программы организовали сразу на нескольких площадках во всех шести районах столицы, передает Kazpravda.kz.

Для жителей и гостей столицы подготовили выступления известных казахстанских исполнителей, музыкальных коллективов и творческих ансамблей. Концертные площадки разместили не только в центральной части города, но и в жилых массивах.

В районе Алматы праздничная программа началась в жилом массиве «Железнодорожный», где выступили Лукпан Жолдасов, Меруерт Бакыт, Ералы Канжыгалы, трио «Алтын», дуэт «Айша бибі» и трио «DiEra». Еще одну концертную программу запланировали на 15:00 в парке «Жастар» с участием Дидара Мансура, Медета Шайкелова, группы «Астана» и других артистов.

В районе Байконыр концерт организовали в жилом массиве «Өндіріс». Здесь в числе участников заявлены Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, Мадина Исламова, Акимхан и Акбота, Даниал Ахметов и трио «Айлин». В 15:00 праздничная программа также запланирована в парке «Ататюрк».

«Сегодня концерты под открытым небом проходят на площадках во всех шести районах Астаны. В районе Есиль праздничный концерт состоится в 15:00 в жилом массиве «Бағыстан». Перед зрителями выступят Алтыншаш Мукатаева, Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, трио «DiEra», дуэт «Белес» и трио «Айлин». В районе Нура в 12:00 праздничная программа началась в сквере «Айғыржал» жилого массива «Үркер». В числе участников — Турар Толеутай, Айгуль Иманбаева, Дидар Абдыхалык, дуэт «Жарық», Аян Жаймагамбетов и трио «Qazaq Voice»», — сообщили в акимате Астаны.

В районе Нура еще один концерт запланировали на 15:00 в жилом массиве «Жағалау». В программе — выступления Нурбола Балапанова, дуэта Медета Салыкова и Клары Толенбаевой, трио «Еркем», Турара Толеутая, Меруерт Бакыт и Аяна Жаймагамбетова.

В районе Сарайшык праздничные мероприятия организовали в жилом массиве «Промышленный» и микрорайоне «Отау». Перед горожанами выступают Алтыншаш Мукатаева, Нурбол Балапанов, Ералы Канжыгалы, Даниал Ахметов, Айгуль Иманбаева и другие исполнители.

В районе Сарыарка концерты проходят сразу на нескольких площадках. Праздничная программа началась у Государственного театра танца «Наз» в жилом массиве «Коктал-1» и в сквере «Қорғалжын» жилого массива «Коктал-2». На 15:00 также запланирован концерт на Городской площади с участием DOS, Лукпана Жолдасова, Зарины Омаровой, Ералы Канжыгалы, трио «DiEra» и Турара Толеутая.

Напомним, ко Дню Республики в Астане запланировано более 120 культурных, общественных, спортивных, образовательных, экологических и социальных мероприятий. Для жителей и гостей столицы организуют концерты, выставки, спектакли, тематические встречи, конкурсы и спортивные соревнования. К национальному празднику также приурочено открытие новых объектов.

#мероприятия #День Республики #культурная программа

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