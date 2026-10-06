Праздничным концертом поздравили столичных педагогов с Днем учителя

Фото: акимат Астаны

В честь Дня учителя в Президентском центре в Астане прошел большой праздничный концерт «Ұстаздықтың ұлы жолы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В праздничном вечере приняли участие около 1500 учителей. Почетными гостями стали лучшие педагоги страны, удостоенные государственных наград Указом Главы государства.

Торжественная часть началась с поздравления министра просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменовой. Она поздравила педагогическое сообщество с профессиональным праздником. В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград работникам сферы образования.

Отдельное внимание было уделено педагогам столицы. Заместитель акима Астаны Талгат Рахманберді поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил им заслуженные награды.

Одной из обладательниц медали «Астана қаласының құрметті педагогі» стала учитель английского языка школы-лицея №73 Алима Булебаева.

«В моей трудовой деятельности это третья награда. Я очень рада, что удостоена такой чести. Мой общий стаж составляет 34 года, и я ни разу не пожалела о выбранном пути», — поделилась педагог.

После официальной части состоялась масштабная концертная программа. На одной сцене выступили известные казахстанские артисты Светлана Айтбаева и ее ученики, Дастан Оразбеков, AMRE, Сакен Майгазиев, Бауыржан Исаев, артисты театра Astana Musical, а также творческие коллективы организаций дополнительного образования столицы, молодые вокалисты, музыканты и танцоры.

Особым подарком для педагогов стала премьера песни «Ұстаздарға» в исполнении Светланы Айтбаевой. Одним из самых трогательных моментов вечера стало совместное исполнение Сакеном Майгазиевым и детским хором школы-лицея №66 музыкальной композиции «Ұстазым».

В основу художественной концепции концерта легла идея великого пути учителя. Через музыку, хореографию и театрализованные постановки была раскрыта мысль о том, что настоящий масштаб педагогического труда определяется не только количеством лет, посвященных профессии, но прежде всего судьбами учеников, их достижениями и вкладом в будущее страны.

Особое место в программе заняла тема преемственности поколений. Учитель был представлен не только как носитель знаний, но и как наставник, который помогает молодому человеку найти свой путь, формирует его ценности и воспитывает достойного гражданина своей страны.

Звучавшие со сцены идеи перекликались с общенациональной идеей «Адал азамат». Честность, ответственность, созидание и уважение к человеку — эти ценности во многом формируются благодаря ежедневному труду педагога.

Праздничный концерт «Ұстаздықтың ұлы жолы» стал данью уважения людям, посвятившим свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения. В этот вечер со сцены звучали слова благодарности тем, чей профессионализм, преданность делу и человеческое тепло помогают формировать будущее Казахстана, отметили в городской администрации.