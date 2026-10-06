Праздничным концертом поздравили столичных педагогов с Днем учителя

Образование,Культура,Столица

Мероприятие объединило педагогов со всей страны, ветеранов педагогического труда, наставников и молодых специалистов

Фото: акимат Астаны

В честь Дня учителя в Президентском центре в Астане прошел большой праздничный концерт «Ұстаздықтың ұлы жолы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В праздничном вечере приняли участие около 1500 учителей. Почетными гостями стали лучшие педагоги страны, удостоенные государственных наград Указом Главы государства.

Торжественная часть началась с поздравления министра просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменовой. Она поздравила педагогическое сообщество с профессиональным праздником. В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград работникам сферы образования.

Отдельное внимание было уделено педагогам столицы. Заместитель акима Астаны Талгат Рахманберді поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил им заслуженные награды.

Одной из обладательниц медали «Астана қаласының құрметті педагогі» стала учитель английского языка школы-лицея №73 Алима Булебаева.

«В моей трудовой деятельности это третья награда. Я очень рада, что удостоена такой чести. Мой общий стаж составляет 34 года, и я ни разу не пожалела о выбранном пути», — поделилась педагог.

После официальной части состоялась масштабная концертная программа. На одной сцене выступили известные казахстанские артисты Светлана Айтбаева и ее ученики, Дастан Оразбеков, AMRE, Сакен Майгазиев, Бауыржан Исаев, артисты театра Astana Musical, а также творческие коллективы организаций дополнительного образования столицы, молодые вокалисты, музыканты и танцоры.

Особым подарком для педагогов стала премьера песни «Ұстаздарға» в исполнении Светланы Айтбаевой. Одним из самых трогательных моментов вечера стало совместное исполнение Сакеном Майгазиевым и детским хором школы-лицея №66 музыкальной композиции «Ұстазым».

В основу художественной концепции концерта легла идея великого пути учителя. Через музыку, хореографию и театрализованные постановки была раскрыта мысль о том, что настоящий масштаб педагогического труда определяется не только количеством лет, посвященных профессии, но прежде всего судьбами учеников, их достижениями и вкладом в будущее страны.

Особое место в программе заняла тема преемственности поколений. Учитель был представлен не только как носитель знаний, но и как наставник, который помогает молодому человеку найти свой путь, формирует его ценности и воспитывает достойного гражданина своей страны.

Звучавшие со сцены идеи перекликались с общенациональной идеей «Адал азамат». Честность, ответственность, созидание и уважение к человеку — эти ценности во многом формируются благодаря ежедневному труду педагога.

Праздничный концерт «Ұстаздықтың ұлы жолы» стал данью уважения людям, посвятившим свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения. В этот вечер со сцены звучали слова благодарности тем, чей профессионализм, преданность делу и человеческое тепло помогают формировать будущее Казахстана, отметили в городской администрации.

 

#праздник #концерт #педагоги

Популярное

Все
84 награды завоевали казахстанцы на летних Играх
На Кок-Жайлау сажали ели
Хлебу посвящается
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Два камбэка «барсов» кряду
Усилили позиции в ОСА
Приумножая наследие Мухита
Триумф поэтов Улытау
Что изменилось в понимании радиации сегодня
Распоряжение Главы государства о назначении
От среднего образования – к комплексной заботе
Расширяется транзитный потенциал
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Ответственность как залог справедливости
Илон Маск снова стал триллионером
Премьер распорядился наказать замакима области Абай из-за теплосетей Семея
Президент Ирана объявил о переходе правительства на кризисный режим работы
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
Серебряное трио Казахстана
Возрождая традиции читающих наций
Лучшие кикбоксеры планеты
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
Практические правозащитные механизмы
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
Педагог с большой буквы
Знания определяют будущее
Казахстан предлагает Германии партнерство от геологоразведки до высокотехнологичного производства - авторская статья Президента в Handelsblatt
Под знаком Булата Аюханова
В Лос-Анджелесе вручили премию MTV Video Music Awards 2026
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября

Читайте также

Шедевры музыкальной классики прозвучали на концерте в Астане
Государство инвестирует не только в настоящее ребенка, но и…
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с …
День учителя: более 3,3 тыс. педагогов работают в системе М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]