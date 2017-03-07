Праздничный аромат «черной магии»

Цветы в теплицах жители сельского округа Турбат выращивают не одно десятилетие. Чуть ли не в каждом дворе есть небольшое сооружение, где круг­лый год цветут розы и гвоздики. По информации акима сельского округа Есимхана Исакулова, у кого-то клумбы под пленкой занимают пару-тройку соток, а у кого-то цветоводство носит промышленный масштаб. К примеру, у Атабека Амирсеитова под цветочную теплицу отведено 1,2 га! В общей сложности в четырех аулах этого сельского округа теплицы занимают 23 га, на трех из которых выращивают цветы.С каждым годом все больше селян переходят на возделывание овощей в закрытом грунте. Объясняется это просто: государство выделяет им субсидии, мотивируя земледельцев насытить рынок витаминной продукцией в межсезонье. Но фанаты цветочного дела, для которых такие льготы не предусмотрены, все равно не переводятся. В их числе – братья Умурзаковы, проживающие в ауле Кызылдихан сельского округа Турбат. У каждого из шести братьев на подворье есть теплица, зимой и летом благоухающая цветочными ароматами.– Наш отец был агрономом, более 10 лет проработал в Научно-исследовательском институте имени Р. Шредера в Ташкенте, – рассказывает Батыр Умурзаков. – Во дворе нашего дома с незапамятных времен стояла теплица, где круглый год для большой семьи выращивали овощи, а цветы шли на продажу. Наши родители воспитали девятерых детей и смогли всем передать любовь к земле. Пос­ле школы все мы, включая трех сестер, обязательно помогали родителям, ведь наемных работников не было.У Батыра Умурзакова – четверо детей. Дочери Лала и Зиада уже замужем и покинули отчий дом. С родителями живут двое сыновей – Бахадыр и Бабур – со свои­ми семьями. Сыновья и снохи – первые помощники в семейном бизнесе. Во время сбора урожая приходится нанимать на работу односельчан, чтобы управиться за несколько дней. Сейчас горячая пора, к празднику идет массовая срезка роз. За несколько дней надо аккуратно срезать и упаковать около 5 тыс. цветов. Забирать их оптовые покупатели приезжают сами, система продажи уже хорошо отлажена. Каждый цветок, что называется, на корню, не выходя из дома, продается по 250–300 тенге. Цветы затем везут на реа­лизацию в Шымкент, Алматы и Астану.Умурзаковы пробовали выращивать пять сортов голландских роз, но с годами поняли, что наибольшим спросом пользуется именно «черная магия». Размер распустившегося цветка доходит до 10 сам. Вытянутые бокаловидные бутоны обладают тонким, изысканным ароматом. В вазе такой цветок может простоять две недели, радуя глаз и сохраняя прекрасный внешний вид.– Конечно же, «черная магия» имеет темно-бордовый цвет, а не черный, который в природе в чистом виде вообще не встречается, – протягивает огромный букет роз Бахадыр Умурзаков. – Цветок очень стильно смотрится и заметно отличается от остальных своих сородичей. Этот сорт вывели ровно два десятилетия назад специально для срезки, и его сразу же оценили представительницы прекрасного пола. Я хочу, чтобы все казахстанские женщины к празднику получили в подарок по обворожительному букету отечественной «черной магии».