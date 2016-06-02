​Праздничный калейдоскоп

Программа праздника была наполнена яркими и запоминающимися события­ми. В Уральске он начался с традиционного конкурса рисунков на асфальте. Его организаторами стали активисты молодежного крыла областной АНК, а темой – «Дружат дети всей земли».

В пригороде открылся оздоровительный лагерь «Атамекен». Позаботились взрослые и о том, чтобы надолго запомнился ребятам первый день в лагерях, которые начали действовать в 43 городских школах. Веселые утренники состоялись также в детских садах. Праздник новоселья прошел в новом детском саду «Айлин». Особенно многолюдно было в городском парке культуры и отдыха, где проходила выставка «Берег детства», на которой юные уральцы еще раз доказали, что все дети талантливы.

Во дворце торжественных событий «Салтанат сарайы» аким Уральска Нариман Турегалиев встретился с победителями республиканских и международных олим­пиад и соревнований. Диалог шел о том, что в стране равных возможностей молодежи созданы все условия для самореализации. Праздник отметили в воскресных школах этнокультурных объединений, где изу­чаются родной и государственный языки. Дню защиты детей были посвящены книжные выставки, викторины, спортивные состязания и концерты. Широко, торжественно и интересно отметили День защиты детей в сельских округах региона.