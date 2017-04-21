Праздничный концерт пройдет в "Астана Опера" 1 мая

Праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана, "Туған еліме тілегім" состоится на сцене Большого зала "Астана Опера" 1 мая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу театра.
Как сообщается, солисты оперы – Жанат Шыбыкбаев, Беимбет Танарыков, Бибигуль Жанузак, Айзада Капонова, Татьяна Вицинская и многие другие – исполнят произведения на казахском, армянском, русском, башкирском, итальянском, испанском, французском и других языках.
Откроет праздничный концерт сцена "Той бастар" из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди "Абай" с участием хора и балета. В финале концерта будут представлены шедевры казахского оперного и балетного искусства.
"Прекрасно, что есть такой праздник, в который исполнители могут продемонстрировать вместе со своим профессиональным мастерством любовь и уважение к казахской культуре, а также особенности своей национальной культуры. Так, например, Народный артист Армении Барсег Туманян исполнит арию Сырттана из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди "Абай" на казахском языке и арию из армянской оперы на родном языке.
Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова исполнит башкирскую народную песню "Сандугач". Артисты балета представят национальные танцы: татарский танец из балета Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" и украинский танец "Гопак" из балета Василия Соловьева-Седого "Тарас Бульба". Общая концепция концерта заключена в идее – выразить искреннее чувство любви к Казахстану", – отметила режиссер Наталья Кагадий.
Вечер пройдет при участии ведущих солистов, Симфонического оркестра "Астана Опера" под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.
Напомним, что праздник начал отмечаться в 1996 году. 18 октября 1995 года Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.