​Праздник, близкий каждому сердцу

День благодарности Казахстан в нынешнем году отмечает впервые. Указ Президента, согласно которому первый день весны станет для казахстанцев новым праздником, вышел лишь полтора месяца назад – в январе текущего года.

Поздравляя соотечественников с новым праздником, Нурсултан Назарбаев напомнил о том, что идея о появлении в национальном календаре Дня благодарности была предложена им в прошлом году на сессии Ассамблеи народа Казахстана, посвященной 20-летию АНК. Ей предшествовали выступления представителей разных этносов страны, которые затронули тему благодарности друг другу и казахскому народу. На той же сессии была высказана мысль о дате будущего праздника – 1 марта, день рождения ассамблеи. Инициатива Главы государства нашла большую поддержку в обществе, и этот замечательный праздник, призывающий людей к проявлению благороднейшего из чувств, отныне будет отмечаться ежегодно.

– Я убежден, что этот праздник еще больше укрепит доверие, согласие и дружбу в нашем обществе, которые очень необходимы в нынешнее время, – отметил Президент. – С благодарнос­тью как одной из высших моральных ценнос­тей связаны многие страницы нашей истории. Наши предки были благодарны судьбе и родной земле, придававшим им силы, чтобы выдержать нелегкие испытания, выпавшие на долю народа. Они всегда благодарили близких, сородичей и соседей, приходивших им на помощь в трудные времена военного лихолетья, засухи или джута. В трагические годы политичес­ких репрессий и депортаций XX века миллионы людей были благодарны друг другу за помощь и поддержку. Это давало людям, лишенным всего, силы и возможности выжить, вновь обрести надежду, заново начать жизнь, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что в нынешнее время очевидцы, а также потомки тех, кто пережил эпоху гонений, с великой теплотой вспоминают заботу и гостеприимство, обретенные на священной земле Казахстана.

– Они благодарят казахов, которым самим в то время также было нелегко, за сострадание, бескорыстную и бесстрашную помощь, вопреки всем существовавшим тогда запретам. И казахи также благодарны своим собратьям за любовь к родному краю, вклад в преображение нашей земли, уважение к национальной культуре, языку и традициям, – сказал Президент.

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, сегодня необходимо извлекать уроки из истории многоэтничности Казахстана, которая формировалась на протяжении всего ХХ века.

– В ходе крестьянского переселения периода столыпинских реформ 1 миллион 150 тысяч человек из России, Украины и Беларуси были перемещены в Казахстан. В 30-е годы в период коллективизации из центральных регионов бывшего СССР сюда было сослано 250 тысяч раскулаченных крестьян. В это же время на строительство промышленных объектов были направлены 1,2 миллиона человек. При сталинском режиме были депортированы целые народы – около 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 507 тысяч представителей народов Северного Кавказа, 18,5 тысячи корейских семей с Дальнего Востока. Их выгружали из товарных вагонов прямо в голой степи в зимнюю стужу. В то время здесь жили только казахи. И казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома. Одной из них была моя семья, – сказал Глава государства.

В годы сталинских репрессий на территории Казахстана было создано 11 специальных лагерей: АЛЖИР, Карлаг, Степлаг, Дальлаг, Песчанлаг, Камышлаг, Жезказганлаг, Актюбинский, Петропавловский, Кегирский и Усть-Каменогорский лагеря, в которых содержались тысячи узников. Как отметил Нурсултан Назарбаев, многие из них не уехали после освобождения, оставшись жить на этой земле.

Множество людей прибывало в нашу страну и в другие периоды истории. Так, отметил Глава государства, во время войны Казахстан принял 350 тыс. человек эвакуированного населения. В 50-е годы на освоение целины прибыли 1,5 млн человек, на различных закрытых военных объектах работали 150 тыс. специалистов и членов их семей. Всего с начала ХХ века в Казахстан переселены 5,6 млн человек, а местное население тогда составляло около 6 млн человек. Следствием преступной сталинской коллективизации стала гибель от голода 1,5 млн человек. Еще более миллиона людей вынуждены были покинуть пределы бывшего СССР, чтобы спасти себя и своих детей. Казахи были на грани исчезновения.

– Наша многоэтничность таким образом была искусственно создана. Но в этом нет вины людей, не по своей воле оказавшихся на нашей земле. Уже в новую эпоху независимости мы сумели объединить все этносы в единый, сплоченный народ. Сегодня это наше главное преимущество. В этом наша сила. По моему поручению, эти страницы нашей истории будут отражены в экспозициях нового Музея национальной истории в Астане, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что от тоталитарной машины того времени страдали все.

– Мы ежегодно проводим День памяти жертв политических репрессий. Сегодня мы – уникальная страна, где в мире и согласии проживают представители более 100 этносов и 17 конфессий. Вместе мы строим города и поселки, растим хлеб, развиваем индустрию, прокладываем дороги, создаем семьи и воспитываем детей. Мы вместе радуемся успехам и поддерживаем друг друга в самые трудные минуты. По моему поручению, в рамках Плана нации законодательно утверждена роль ассамблеи в качестве координатора всех благотворительных акций по всей стране. История ассамблеи – это история нашей дружбы и стабильности. Убежден, День благодарности еще больше сблизит нас, – сказал Глава государства.

Искусство жить вместе в мире и согласии – самый ценный опыт нашей страны, подчеркнул Президент, обратив внимание на то, что это имеет особенное значение сегодня, когда в условиях глобального экономического кризиса начался миграционный хаос, обострились межэтнические и социальные конфликты. Глава государства выразил уверенность, что чем больше стран будет использовать уникальный казахстанский опыт межэтнического согласия, тем безопаснее станет мир.

– Мы – удивительная страна, где проживает замечательный народ. На основе казахстанского опыта мира и согласия рождается наша Нация Единого Будущего. Поэтому абсолютно справедливо мы выбрали Днем благодарности 1 марта – день, когда была создана Ассамблея народа Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Этот день, по мнению Главы государства, важно отмечать особыми акциями благотворительности и поддержки. В связи с этим была высказана идея о целесообразности создания специального фонда ассамблеи, с помощью которого бы могла оказываться такая поддержка. Также особую ценность имеют общественные акции по решению социально значимых вопросов в каждом ауле, районе, городе и области.

Президент в своем выступлении обратил внимание, что в Конституции и законодательстве страны провозглашено равенство всех граждан, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

– Нужно четко выполнять эти предписания законов, нельзя кому-либо позволять вольно трактовать их. И в этом деле особая роль принадлежит Ассамблее народа Казахстана. Мне уже приходилось об этом говорить из-за имевших место нарушений. Мы взяли курс на трехъязычие, и это не чья-то прихоть, а веление времени. Государственный язык, язык титульного этноса мы обязаны знать. Поэтому мы учим детей казахскому со школьной скамьи. Мы также должны знать английский, потому что это язык науки, инноваций и информационных технологий. Русский важно знать как язык межнационального общения. Нашим детям это необходимо, – отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также сказал, что благополучие Казахстана, общественное согласие, стабильность и единство – это залог счастливого будущего нашей Родины. Он подчеркнул, что дети Страны Великой степи с молоком матери впитали в себя многообразие культур, ценности представителей различных этносов и конфессий. Этому нас научили история и наши предки. «Этническое многообразие является не слабостью нашей страны, а ее богатством», – сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что сегодня перед Казахстаном стоят большие задачи: идет реализация Послания народу страны, Плана нации «100 конкретных шагов», новая экономическая политика «Нұрлы жол». Над осуществлением всех этих планов трудятся все жители страны.

– Сегодня я хочу выразить огромную благодарность всему народу Казахстана. За волю к единству и согласию, дружбе и взаимопониманию. Пусть мир, добро и благополучие будут в каждой семье. Уверен, что День благодарности станет одним из самых значимых, близких каждому сердцу праздников нашей страны, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Торжественное собрание, посвященное празднику, собрало в Библиотеке Первого Президента – Лидера нации членов Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, представителей научной и творческой интеллигенции, молодежь. Многие из них в этот день делились мыслями относительно важности и нужности нового праздника.

– Для нашей семьи этот праздник особенный, очень личный, – рассказывает Роза Пак, заместитель председателя этнокультурного объединения корейцев Астаны. – В далеком 1937 году моя мама оказалась в Талдыкорганской области в числе депортированных. Благодаря тому, что казахи делились последним куском своего хлеба и всячески помогали, она жива до сих пор. В декабре ей исполнится 97 лет, и все эти годы она хранит в себе глубокое чувство благодарности к народу этой земли, и своих детей воспитала в том же духе.

Председатель турецкого этнокультурного центра Астаны, член АНК Аскер Пириев отметил, что видит в новом празднике – Дне благодарности – фактор, способствующий сближению людей и формированию действительно крепкого, единого казахстанского общества. По его мнению, этот день необходимо использовать для того, чтобы сохранять память об истории полиэтничности в Казахстане, передавать эти знания будущим поколениям вместе с пониманием того, как хранить и укреплять мир и согласие. «Каждый этнос имеет свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Глубокое понимание этих ценностей Главой государства и его мудрая политика смогли превратить эту разницу в наше богатство», – отметил А. Пириев.

– Думаю, что этот праздник не просто приживется, он станет традиционным и любимым в нашем обществе, – считает представитель болгарского этнокультурного центра Астаны Владимир Достов. – Ведь в этот день мы можем дать выход чувству, которое с нами всегда, – это благодарность казахскому народу, благодарность друг другу за то, что мы живем в мире и согласии. Мы признательны Президенту за то, что у нас появился такой хороший праздник!

Кроме того, 1 марта в Библиотеке Первого Президента открылась новая, посвященная Дню благодарности, выставка «Память во имя будущего», первым посетителем которой стал Нурсултан Назарбаев.

Экспозиция, которая продлится до 31 мая, разделена на несколько тематических блоков. Она, в частности, позволяет ознакомиться с архивными данными о переселении в Казахстан представителей других народов, фотоматериалами и воспоминаниями переселенцев, есть уникальные экспонаты, повествующие об узниках Карлага и других лагерей, расположенных некогда на территории страны (письма, картины, поделки), и книги воспоминаний депортированных. Представлены копии монументальных сооружений «Благодарность казахскому народу», установленных в ряде регионов страны. А в так называемой «юрте благодарности» собраны материальные свидетельства того, что безграничная признательность Президенту Казахстана и всему народу страны – это чувство интернациональное. В этой части экспозиции представлены, в частности, письма потомков депортированных, проживающих за рубежом, различные подарки, преподнесенные в знак благодарности Республике Казахстан высшими должностными лицами зарубежных государств.