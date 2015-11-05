​Праздник братского народа

В мероприятии приняли участие сотрудники дипломатического корпуса в Казахстане, члены ветеранских организаций, представители творчес­кой и научной интеллигенции, СМИ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников вручил казахстанцам награды за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с РФ, развитие торгово-экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Ордена Дружбы удостоен член Совета общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан» Канат Жусупов. Медалью Пушкина награжден директор областного русского драматического театра Костаная Юрий Ивлев и медалью «За отвагу» – воин-интернационалист Арман Мажкенов. Он был представлен к награде Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1989 году.