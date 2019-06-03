​Праздник детства

Широкомасштабная акция охватила свыше 50 тыс. детей. Только на площади у стелы «Қазақ халқына мың алғыс» по проспекту Абилкайыр-хана в Актобе в парадном шествии участвовала 71 колонна. В их рядах – отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. Приняли участие в параде также детские творческие коллективы Алгинского, Кобдинского, Каргалинского и Хромтауского районов.

Праздничное шествие на главной площади города началось с литературно-музыкально-хореографической композиции «Бақытты балалық шақ». Группа персонажей, а это удачно «замас­кированные» под лепестки гномики, Дюймовочки, пчелки и бабочки в сюжете «Лесная поляна», а также Буратино, Мальвины и Пьеро, исполняющие танец «Буратино», приоткрыли дверь в прекрасный мир сказок.

На площади 100 юных спортсменов области показали техническое мастерство по таким видам единоборств, как таэквондо и каратэ. Их выступления сменили затем танцевальные коллективы «Искорки», «Шаттық» – они исполнили танец «Жастар» и китайский народный танец, а воспитанники Академии творчества – танец роботов. Кульминацией мероприятия стал флешмоб, где в рамках Года молодежи и 150-летия города Актобе тысяча учеников школ города в одинаковых формах поочередно выстраивались в слова «Ақтөбе-150», «жастар», «бақытты бала».

Праздничное мероприятие открыл аким области Ондасын Уразалин. Он поз­дравил всех горожан и гостей города с Международным днем защиты детей, отметив историко-культурную значимость парада, который традиционно проходит в Актобе с 2017 года. Он нацелен на поддержку и развитие улично-фестивального шествия школьников и студентов как фактор эстетического и патриотического воспитания в рамках общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

Глава региона вручил 420 одаренным детям области путевки в лагеря отдыха. Также дополнительно путевки получили из рук акима 25 талантливых детей из многодетных семей, чьи родители – работники сфер образования, культуры, здравоохранения и Вооруженных сил.

Интересный репертуар, разнообразие музыкальных инструментов, оригинальность аранжировок произведений, соединение в одном выступлении нескольких видов музыкальной деятельности – пение, движение, игра на инструментах, униформа музыкального коллектива – все это сделало праздник детства одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ.