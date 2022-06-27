Праздник для будущих чемпионов

В Нур-Султане отметили Международный олимпийский день.

В 29-й раз Национальный олимпийский комитет РК провел Фестиваль спорта, посвященный Международному олимпийскому дню. В 2022 году, объявленном Годом детей, спортивный праздник прошел под девизом «Чемпионами станут лучшие – здоровыми будут все!»

Эстафета Международного олимпийского дня, стартовавшая в регионах Казахстана под эгидой НОК РК в середине июня, завершилась праздничным спортивным фестивалем в столичном триатлон-парке.

Открывая фестиваль, прославленный казахстанский боксер, олимпийский чемпион Серик Сапиев от имени Национального олимпийского комитета поздравил казахстанцев с Международным олимпийским днем.

– Мы организовали праздник так, чтобы он надолго запомнился юным участникам. Мы видим их горящие глаза, желание побеждать. Это большой позитив: малыши все больше интересуются спортом, хотят вживую встретиться с казахстанскими чемпионами и мечтают стать такими же героями страны. Это наши будущие чемпионы. Мы должны сделать все, чтобы подрастающее поколение атлетов Казахстана стало сильнее, – отметил он.

Жители и гости столицы увидели показательные поединки по дзюдо и таэквондо среди детей разных возрастов, выступления казахстанских брейкдансеров, а также смогли поучаствовать в эстафетных забегах, сыграть в настольный теннис, попробовать свои силы в таких видах спорта, как бас­кетбол 3 х 3, текбол.

Для юных участников члены национальной сборной и именитые атлеты Казахстана – Серик Сапиев, трехкратный призер Олимпийских игр по женской борьбе Гюзель Манюрова, знаменосец сборной РК в Пекине-2022, звезда шорт-трека Абзал Ажгалиев, серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит, чемпион мира и Азии по боксу Мерей Акшалов, боксер и олимпиец Канат Абуталипов и чемпионка Азии-2022 по борьбе Мадина Бакбергенова – провели мастер-классы.

Будущие чемпионы – юные спортсмены – приняли участие в викторине на тему олимпийских видов спорта, а также в эстафете «Веселые старты». Каждый желающий смог показать свои знания о спорте и спортивные навыки и, конечно же, выиграть ценные призы от Национального олимпийского комитета Казахстана.

В завершение праздника состоялось награждение победителей и призеров недавней Всемирной гимназиады среди школьников, которая прошла во Франции. Памятные подарки и дипломы от НОК РК участникам торжественно вручили казахстанские олимпийские чемпионы и призеры.

– Мне 12 лет, почти семь лет занимаюсь таэквондо, на чемпионате страны заняла второе место. Сегодня наша команда выступала первым номером, мы участвовали в викторине, получили призы. Все очень понравилось! Здесь очень прикольно, чувствуем себя свободными, – поделилась впечатлениями Аружан Кудайбергенова.

– Сегодня, в Олимпийский день, я выступал на сцене с показательным номером по дзюдо. С шести лет занимаюсь этим видом спорта. Успехов добился под руководством высококлассного тренера Нурбека Ерембетова. Всем советую заниматься спортом. Живите долго и счастливо! – посоветовал пятнадцатилетний Салим Сержан.