Праздник для каждого

По традиции темирцы организовали множество культурно-массовых мероприятий и представили свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке, где побывали руководители крупных компаний, организаций области, жители и гости города.

В регионе проводятся также Дни улиц, названных в честь казахских батыров, оставивших заметный след в истории, а также известных людей, внесших большой вклад в развитие области. В 2017 году актюбинцы отмечают 330-летие Санкибай-батыра. Поэ­тому дни Темирского района были приурочены к этой дате, и мероприятия прошли непосредственно на проспекте, носящем имя славного героя. В них приняли участие все предприятия и торговые центры, работающие на данном проспекте. К памятнику батыра возложили цветы.

Как сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, эта акция проводится в рамках реализации программы Президента РК по духовной модернизации. Она способствует изучению жителями истории свое­го края, патриотическому воспитанию подрастаю­щего поколения.

Руководство Темирского района уделило особое внимание семьям, пострадавшим от паводка. За счет спонсорских средств одной из семей были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. Еще 15 семьям аким области вручил сертификаты на приобретение бытовой техники и строительных материалов. Также были организованы соревнования по национальным видам спорта, бесплатно оказаны медицинские услуги. Массу сюрпризов и подарков организаторы подготовили для тех, кто живет на проспекте, где проходил праздник. Не остались без внимания самый маленький и самый пожилой житель, семейная пара, отметившая золотой юбилей совместной жизни, а также молодожены. Были отмечены победители в номинациях «Лучший коллектив», «Социально-ответственное предприятие».

В парке Первого Президента прошла выставка темирских школьников «ЭКСПО қалашығы», приуроченная к открытию меж­дународной выставки. Ребята с гордостью рассказывали о том, что в Казахстане началось одно из самых значимых мероприятий года в мире. Завершил праздник гала-концерт с участием известных артистов, уроженцев Темирского района, приехавших поддержать земляков.