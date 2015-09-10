Праздник для всего тюркского мира 490

В ходе встречи Р. Гасанов проинформировал Президента о текущей деятельности организации и готовности к запланированному на завтра V саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства отметил значимость предстоящего саммита для укрепления взаи­модействия между странами – участницами Тюркского совета. Президент подчеркнул, что залогом успешного претворения поставленных перед тюркоязычными государствами задач является сплоченность, а также всесторонняя поддержка реализуемых проектов.

В свою очередь Р. Гасанов поздравил Нурсултана Назарбаева и казахстанский народ с 550-летием Казахского ханства, отметив, что этот праздник является общим для всего тюркского мира.




