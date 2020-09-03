Праздник для всех
1129
Таша Нойер
В прошедшие выходные артисты столичной филармонии поздравили казахстанцев с Днем Конституции. Музыкальным подарком для жителей Нур-Султана и всех зрителей телеканала Kazakh TV стала концертная программа, в которую вошли лучшие произведения отечественных авторов, посвященные родине. Среди них такие, как «Құлагер» М. Бердыгулова, «Туған жер» Б. Тажибаева, «Дархан дала» С. Еркимбекова, «Атамекен» К. Едресова, «О, далам» С. Абдинурова, «Айналдым елім» Е. Хасангалиева.