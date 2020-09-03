Праздник для всех

В прошедшие выходные артис­ты столичной филармонии поздравили казахстанцев с Днем Конституции. Музыкальным подарком для жителей Нур-Султана и всех зрителей телеканала Kazakh TV стала концертная программа, в которую вошли лучшие произведения отечественных авторов, посвященные родине. Среди них такие, как «Құлагер» М. Бердыгулова, «Туған жер» Б. Тажибаева, «Дархан дала» С. Еркимбекова, «Атамекен» К. Едресова, «О, далам» С. Абдинурова, «Айналдым елім» Е. Хасангалиева.

На сцене концертного зала «Астана» выступили заслуженная артистка РК, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Майра Илья­сова, заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Құрмет» Алтынай Жорабаева, заслуженные деятели РК Азамат Желтыргузов, Бибигуль Жанузак, Дина Хамзина и Естай Мукашев, деятель культуры Арайлым Рахым, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Рустем Жугунусов, лауреаты международных и республиканских конкурсов Айдос Онгарбай, Дос, Муратбек Хайролда, Айдын Жумабаев, Акбота Куснадин, Гульнур Оразымбетова, этнофольклорный ансамбль «Коркыт», ансамбль народного танца «Шалқыма» и ансамбль эстрадного танца «Alem».

– Празднование Дня Конституции – это не только дань уважения главному правовому документу республики, но и дань уважения нашему осознанному выбору свободы и демократии, − отметил в своем поздравлении генеральный директор филармонии Нур-Султана Ерлан Дакенов.

Столичные деятели культуры продолжили праздничную программу на следующий день. В концерте, прозвучавшем на теп­лоходе, также приняли участие симфонический оркестр, заслуженная артистка РК Майра Мухамедкызы, заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Құрмет» Айгуль Косанова, деятель культуры Кунсулу Турлыбекова, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Нурбол Балапанов, лауреаты международных и республиканских конкурсов Коркем Шолошова, Алтынбек Абильда, Бибигуль Тыныштык, Дихан Ильяшев, Саулежан Такзия, Дастур Асылхан, Диана Маева, Муратбек Хайролда, Арайлым Ашимханова.

Примечательно, что подобные мероприятия не предусматривают расходов. Судоходная компания «Есиль Астана» поддержала инициативу и предоставила на безвозмездной основе свой теп­лоход, откуда и доносились до набережной реки Есиль мелодии замечательных произведений отечественных и зарубежных авторов. Концерт также можно было посмотреть в прямом эфире социальных сетей филармонии.

Однако это выступление не было единственным. В период карантина артисты столичной филармонии провели более 200 онлайн-концертов, и практически все они отличались не только ярким исполнением произведений, но и разнообразностью локаций: музыка звучала и на сцене у здания филармонии, и на крыше столичного небоскреба.

Ко Дню столицы филармония подготовила серию праздничных концертов «Құттықtimes Astana» в необычном формате. Музыканты духового оркестра исполнили популярную музыку, объезжая город на двухэтажном автобусе. А малый состав симфонического оркестра, проплывая по реке на теплоходе, сыграл классические композиции Salut d’amour Э. Элгара, «Юмореска» А. Дворжака, «Серенада» Ф. Шуберта, «Вальс» И. Брамса и танго из фильма «Запах женщины» К. Гарделя. Таким интересным образом артисты украсили праздник, наполнили его музыкой и подняли жителям города настроение в карантин.

На столичном Арбате под открытым небом музыканты филармонии провели летний флешмоб, в рамках которого 5 пианистов сыграли популярные хиты. В прог­рамме импровизированного концерта в формате оpen air звучала знаменитая музыка из кинофильмов «Амели», «Список Шиндлера», «Титаник», «Завтрак у Тиффани», «Тегеран-43», May Way Клода Франсуа и другие популярные произведения в исполнении Юлии Заечковской из духового оркестра, Айсулу Амангельды и Ерболата Абылая из камерного хора, Мираса Даулета из казахского и Гульданы Толепберген из симфонического оркестров.

– Роль культуры в духовном обогащении человека чрезвычайно важна. Артисты скучают по зрителю. Мы решили организовать небольшой концерт под открытым небом, чтобы подарить хорошее настроение всем желающим, – отметил генеральный директор столичной филармонии Ерлан Дакенов.

Яркие мелодии Генри Манчини, Джеймса Хорнера, Джона Уильямса, Яна Тьерсена, украсившие киноленты, не оставили равнодушными прохожих на Арбате. Люди останавливались, чтобы послушать хорошую музыку, даже несмотря на дождь.

Такие небольшие концерты, надо сказать, стали своеобразными репетициями коллективов филармонии перед предстоящим сезоном. Ведь в течение карантина не у всех музыкантов была возможность заниматься, так как многим из них нужны были большие инструменты – арфы, контрабасы, виолончели, фортепиано...

Среди проведенных мероприя­тий не только выступления музыкантов, но и прямые эфиры на разнообразные темы. 11 таких онлайн-встреч, впервые попробовав себя в роли интервьюера, провел художественный руководитель ансамбля народного танца «Шалқыма» Абдурасул Есекеев на своей странице в Instagram.

– Всегда интересно узнавать о национальном искусстве непос­редственно от его представителей – профессоров вузов, художественных руководителей и балетмейс­теров зарубежных танцевальных коллективов. Необходимо было воспользоваться этим моментом, чтобы выстроить новый диалог с нашим зрителем и коллегами из разных стран, – рассказал о проекте Абдурасул Есекеев.

Гостями прямых эфиров стали мастера танцевального искусства Беларуси, Грузии, России – Хакасии, Калмыкии, Республики Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Чеченской Республики. Благодаря онлайн-проекту зрители изучили особенности формирования разных танцевальных культур, познакомились со спецификой работы балетмейс­теров, разобрались в вопросе выстраивания репертуарной политики в ведущих танцевальных коллективах с большой историей, многое узнали о видах танцевальных школ, а также все об организации гастролей.

В репертуаре ансамбля около 100 танцев народов мира, каждый из которых ставил приглашенный балетмейстер. Абдурасул Есекеев убежден, что красоту народного танца может передать только балетмейстер – носитель культуры народного танца. Руководителя «Шалқыма», надо сказать, тоже приглашают для постановок казахских народных танцев, а артисток коллектива – на мастер-классы.

Успешный онлайн-опыт стал новой креативной возможностью общения с аудиторией, поэтому, как утверждают в филармонии, артисты готовы и дальше работать и в виртуальной, и в «живой» среде.

– Конечно же, мы оставим онлайн-концерты и на будущее, даже когда вернемся к нашей

обычной практике проведения концертов. Оказывается, это очень интересно и познавательно. И самое главное, что есть связь со зрителями, потому что они могут писать комментарии, делиться впечатлениями, выражать слова поддержки, – рассказала руководитель отдела концерт­ной деятельности и гастролей филармонии Гульнар Махметова.

По ее словам, в предстоящем сезоне коллективы выступят с рядом знаменательных концертов, которые, к сожалению, не удалось провести из-за сложившейся эпидситуации. Однако это не значит, что в музыкальном арсенале филармонии за это время не появился новый репертуар: каждый месяц, вне зависимости от карантина, все 11 коллективов готовят 2–3 произведения – для профессионального роста музыкантов и, конечно же, для любимых зрителей.

План уже выстроен, задачи намечены, а мы будем жить в предвкушении открытия нового, «живого» сезона.