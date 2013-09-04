Праздник друзей

Организаторы праздника – полномочное представительство РТ в Казахстане при содействии представительства Россотрудничества и Российского центра науки и культуры. На торжество были приглашены представители посольств, Парламента РК, Ассамблеи народа Казахстана, столичного акимата, деятели культуры и искусства.
Современное название – Республика Татарстан – появилось после распада СССР 30 августа 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете республики. В 1992 году РТ вошла в состав Российской Федерации в статусе субъекта. Знаменательно, что один из главных праздников братской республики совпадает по дате с казахстанским государственным праздником – Днем Конституции.
Открывал торжество полномочный представитель РТ в РК Айрат Хасанов. Он рассказал о достижениях современного Татарстана в промышленности, экономике, спорте. Привлекает внимание тот факт, что неподалеку от Казани строится небольшой IТ-городок, который будет городом-спутником столицы, не имеющим аналогов на всем постсоветском пространстве.
Еще свежи в памяти воспоминания о великолепно проведенной Всемирной универсиаде, а достижения спортсменов из Татарстана в хоккее, футболе, баскетболе уже давно никого не удивляют. Не отстают от них и автомобилисты – прославленный КамАЗ собрал внушительную коллекцию наград на самых престижных ралли, так что чудо-автомобиль – предмет гордости не только спортсменов, но и автостроителей.
В программу вечера был включен показ документального фильма «Республика Татарстан». Он оказался очень познавательным. Мелькали на кадрах древние сооружения, виды Казанского кремля, археологические раскопки, отреставрированная мечеть Кул Шариф, знаменитый Казанский университет, сцены народных праздников…
Казань – город с тысячелетней историей, стоящий, как Рим и Москва, на семи холмах. Символом его считается Зилант – черный дракон с красными крыльями и золотой короной на голове. В Татарстане проживает свыше ста этносов, и это тоже роднит республику с Казахстаном – то же разнообразие культур, верований, традиций. Татары – вторая по численности национальность в Российской Федерации. И особенно поразителен такой факт: в республике проживает небольшая этническая группа – кряшены, то есть крещеные татары, православные, со своими обычаями и укладом жизни, при этом в толерантном Татарстане они такие же равноправные граждане, как и все другие.
А в завершение программы торжества выступили певицы Рауза Набиуллина, спевшая татарскую народную песню, и заслуженный деятель РК Жамиля Джаркинбаева – в ее исполнении прозвучали «Заздравная» Исаака Дунаевского и «Казахский вальс» Латыфа Хамиди.
Бектур КАДЫРОВ, Астана