Праздник друзей

[caption id="attachment_5409" align="alignleft" width="300"] фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Организаторы праздника – полномочное представительство РТ в Казахстане при содействии представительства Россотрудничества и Российского центра науки и культуры. На торжество были приглашены представители посольств, Парламента РК, Ассамблеи народа Казахстана, столичного акимата, деятели культуры и искусства.

Современное название – Респуб­лика Татарстан – появилось после распада СССР 30 августа 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете республики. В 1992 году РТ вошла в состав Российской Федерации в статусе субъекта. Знаменательно, что один из главных праздников братской республики совпадает по дате с казах­станским государственным праздником – Днем Конституции.

Открывал торжество полномочный представитель РТ в РК Айрат Хасанов. Он рассказал о достижениях современного Татарстана в промышленности, экономике, спорте. Привлекает внимание тот факт, что неподалеку от Казани строится небольшой IТ-городок, который будет городом-спутником столицы, не имеющим аналогов на всем постсоветском пространстве.

Еще свежи в памяти воспоминания о великолепно проведенной Всемирной универсиаде, а достижения спортсменов из Татарстана в хоккее, футболе, баскетболе уже давно никого не удивляют. Не отстают от них и автомобилисты – прославленный КамАЗ собрал внушительную коллекцию наград на самых престижных ралли, так что чудо-автомобиль – предмет гордости не только спорт­сменов, но и автостроителей.

В программу вечера был включен показ документального фильма «Рес­публика Татарстан». Он оказался очень познавательным. Мелькали на кадрах древние сооружения, виды Казанского кремля, архео­логические раскопки, отреставрированная мечеть Кул Шариф, знаменитый Казанский университет, сцены народных праздников…

Казань – город с тысячелетней историей, стоящий, как Рим и Москва, на семи холмах. Символом его считается Зилант – черный дракон с красными крыльями и золотой короной на голове. В Татарстане проживает свыше ста этносов, и это тоже роднит республику с Казахстаном – то же разнообразие культур, верований, традиций. Татары – вторая по численности национальность в Российской Федерации. И особенно поразителен такой факт: в рес­публике проживает небольшая этническая группа – кряшены, то есть крещеные татары, православные, со своими обычаями и укладом жизни, при этом в толерантном Татарстане они такие же равноправные граждане, как и все другие.

А в завершение программы торжества выступили певицы Рауза Набиуллина, спевшая татарскую народную песню, и заслуженный деятель РК Жамиля Джаркинбаева – в ее исполнении прозвучали «Заздравная» Исаака Дунаевского и «Казахский вальс» Латыфа Хамиди.

Бектур КАДЫРОВ, Астана