​Праздник фортепиано

Конкурс стал настоящим торжеством музыки и праздником фортепиано: юные музыканты выступали с подъемом, многие играли по-настоящему талантливо! Алматинский колледж вместе с Фондом Первого Президента РК, Федерацией клубов ЮНЕСКО-Казахстан и Общественным фондом им. Ахмета Жубанова пригласил 97 участников от 7 до 25 лет из Казахстана, Кореи, Кыргызстана и России.

Радует, как подчеркнул директор Алматинского колледжа Биржан Хасангалиев, что Казахстан представляли не только Астана и Алматы, но и многие областные города. Важно, что ребята из регионов увезли с собой много наград. Так, первоклассница Лиза Пак из Петропавловска и Шахруза Рахмединова из 4 класса музыкальной школы села им. генерала Панфилова Алматинской области удостоились Гран-при. Студент Шымкентского музыкального колледжа Балтабай Саиддин заслуженно «взял» первую премию.

Председатель жюри, профессор австрийского университета им. А. Брукнера, известный в мире пианист Олег Маршев отметил хороший уровень конкурсантов. И обратил внимание, что студенты Алматинского колледжа более раскованны и естественны на сцене, они эмоционально сопереживают музыку. В основу оценки маэстро положил художественность исполнения и благородство звучания рояля. Именно этим требованиям отвечало выступление студентки 2-го курса Алматинского колледжа Меруерт Жумагуловой. Жюри присудило ей Гран-при среди колледжей за блестящее исполнение программы, в центре которой – артистично сыгранная Рапсодия № 11 Ференца Листа. Без сомнения, это стало победой и для педагога Меруерт – Валентины Тимофеевой.

Также хочется сказать о замечательном учителе музыкальной школы им. М. Глинки из Экибастуза Тамаре Бирюковой. Сразу 9 ее учеников стали лауреатами! Среди них Таира Аскарова – Гран-при среди вторых классов, Анастасия Захарова – I место среди шестых классов. Настя уступила только алматинке из ДМШ № 12 Алтынай Баймолдаевой, завоевавшей Гран-при. Многие участники конкурса включили в свои программы произведения Ахмета и Газизы Жубановых. Среди них были разыграны более десятка призов, предоставленных Фондом им. Ахмета Жубанова.