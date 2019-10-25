Праздник гурмана

Всю широту казахстанского гостеприимства делегациям из Екатеринбурга, Казани и Бишкека продемонстрировали студенты и преподаватели столичного Колледжа общественного питания и сервиса (КОПиС), участники из учебных заведений Усть-Каменогорска, Семея, Караганды, Павлодара, Алматы и Темиртау. Но и гости приехали не просто так, а с целью посоревноваться в приготовлении кулинарных шедевров, набраться опыта и побороться за призовые места фестивальных конкурсов.

– В некоторых номинациях участвуют не только студенты, но и мастера производственного обучения. Это обмен опытом, повышение квалификации. Здесь собралось солидное сообщество экспертов международного уровня, которые оценивают кулинарное мастерство конкурсантов. Мы хотим, чтобы это мероприятие стало ежегодным, проводилось по всей республике, – рассказала руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования столицы Салтанат Басыгараева.

На фестивале одновременно работали несколько площадок. Чтобы все обойти, пришлось прогуляться по территории колледжа, разумеется, прихватывая то там, то тут чего-нибудь вкусненького.

Например, можно было не только полюбоваться и попробовать гастрономические сеты от ведущих шеф-поваров столицы, но и понаблюдать за ходом конкурсов «Шеф-повар-2019» и «Шеф-кондитер-2019», а также за кулинарной эстафетой и командными соревнованиями обслуживающего персонала «Сервис-класс». Судили участников признанные мастера своего дела – представители WorldSkills Kazakhstan.

– Тематика конкурса – «Студенческий ужин». Заявлено 12 команд из Караганды, Алматы, Бишкека, Нур-Султана. Дается полтора часа на приготовление одной закуски и одного горячего блюда. Оцениваем креативность, понимание технологических процессов, кулинарное мышление, необходимое при приготовлении блюд, обязательно – санитарные требования. По блюдам – вкус, текстуру, аромат, – рассказал шеф-повар отеля The Оne Astana, резидент гильдии шеф-поваров Нур-Султана, председатель клуба шеф-поваров «Лидеры гастрономии» Русланбек Джумабеков. – Конкурс «Шеф-кондитер» я не судил, но наблюдал за процессом. Все молодцы. Одна студентка даже не побоялась участвовать в состязании профессионалов, где каждый готовил трехъярусный торт за два часа.

Для учащихся школ устроили настоящий кулинарный праздник. Ребята, кажется, успели попробовать все, что видели, и рассмотрели все произведения, представленные на «вкусной» выставке: картины, выполненные из круп и семян, торты замысловатой формы, пряники с портретами.

А самая длинная очередь образовалась у стенда с надписью Korean street food, где проводила мастер-класс инструктор-преподаватель Корейского института питания Джинни Ким. Она угощала гостей ароматными блюдами корейской кухни: чапчхэ, кимпаб, одэн, яннем чикен, токкпоки. Наверное, повышенному интересу к замысловатым блюдам способствовало и то, что корейская культура сейчас на волне популярности среди казахстанской молодежи.

– Обычно люди думают, что корейская еда – это так сложно, а я хочу показать, как это на самом деле легко готовится. А вот сек­ретных ингредиентов нет – все идет в ход, особенно овощи и рыба. За тот короткий срок, что я здесь нахожусь, успела заметить, что в Казахстане, наоборот, очень любят мясо. А буквально вчера впервые попробовала бауырсаки, и мне безумно понравилось, – говорила Джинни Ким.

Неподалеку расположилась совсем скромная юрта с вывеской «Блинный рай», где было не шумно и мало людей. Такая атмосфера оказалась самой подходящей: здесь свои изделия из цветного теста пекли детки с особыми пот­ребностями из реабилитационного центра «Солнечный мир». Преподаватели колледжа учили их выкладывать тесто на сковороду узорами, мягко и аккуратно переворачивать блинчики. А потом здесь же ребята пробовали свои кулинарные творения за чашечкой ароматного чая.

– Мы уделяем большое внимание особенным детям, приглашаем на мероприятия, дарим подарки. В нашем колледже тоже учатся такие студенты, и мы стараемся помочь им адаптироваться, чувствовать себя в обществе комфортно. Так что найти с ребятами общий язык на мастер-классе не составило труда, – отметила мастер производственного обучения колледжа Алия Алжасарова.

И пока мы разговаривали, одна девочка, увидев новых гостей в юрте, уверенно пошла к плите, чтобы напечь еще блинов.

Самым ожидаемым на фестивале было открытие национальной юрты, где специалист по производству КОПиС Айман Досмаилова представила блюда, приготовленные по забытым рецептам казахской кухни: әсіп, өрме төс, легкие со сливками, құйрық-бауыр, қаттама с луком. В их приготовлении, кстати, принимали участие школьники, для которых проводили мастер-класс. Угощая собравшихся традиционным обрядовым блюдом для сватов, мастера колледжа назвали делегацию из Екатеринбурга уже ескі құдалар, так как за время сотрудничества коллективы успели сродниться.

В такой непринужденной и «вкус­ной» обстановке прошел весь фестиваль.

В день его завершения директор Колледжа общественного питания и сервиса Зауре Клышбаева вручила памятные дипломы победителям ASTAUfest-2019 по номинациям: «Шеф-кондитер» – мастер Е. Дяткова (Павлодар), «Шеф-повар» – Н. Нурбекова (Усть-Каменогорск), «Арт-класс» Г. Кенесары (Нур-Султан), «Сервис-класс» – П. Дусин и О. Мартынова (Екатеринбург), «Студенческий ужин» – Г. Трегубенко, Д. Ким (Алматы). Директор центра «Солнечный мир» Евгения Чеботаревская также получила благодарственное письмо за помощь в организации «Блинного рая».