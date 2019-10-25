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Праздник гурмана
Наталия Хомс
Всю широту казахстанского гостеприимства делегациям из Екатеринбурга, Казани и Бишкека продемонстрировали студенты и преподаватели столичного Колледжа общественного питания и сервиса (КОПиС), участники из учебных заведений Усть-Каменогорска, Семея, Караганды, Павлодара, Алматы и Темиртау. Но и гости приехали не просто так, а с целью посоревноваться в приготовлении кулинарных шедевров, набраться опыта и побороться за призовые места фестивальных конкурсов.