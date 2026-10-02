Праздник искусства: международный театральный фестиваль стартовал в Астане

В Астане начался IV Международный театральный фестиваль TEATR ALL, посвященный 75-летию выдающегося деятеля театра и кино, народной артистки Казахстана Меруерт Утекешевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Торжественная церемония открытия началась в Музыкальном театре юного зрителя акимата Астаны с прохода по красной дорожке почетных гостей фестиваля, членов жюри и участвующих творческих коллективов.

Затем зрителям была представлена выставка «Сұлулық пен сырлы өнердің символы» из фондов музея Национального драматеатра имени М. Ауэзова, а также этно-фольклорный мюзикл Габита Мусрепова и Евгения Брусиловского «Қыз Жібек» (режиссер-постановщик — заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров).

«Этот фестиваль как будто посвящен мне. Но на самом деле это праздник искусства. Мой творческий потенциал раскрыли мои учителя, наш знаменитый режиссер, снявший фильм «Қыз Жібек», Султан-Ахмет Ходжиков и народная артистка СССР Хадиша Букеева. Здесь также нужно упомянуть моих родителей. Они дали мне хорошее воспитание, которое и привело меня к этим высотам. Я также обязана отметить мой любимый Театр имени Ауэзова, который в этом году празднует свое 100-летие. Как бы то ни было, я служила в этом театре более 50 лет.

Сейчас в Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой мы воспитываем молодежь так, чтобы они стали не просто актерами, а прежде всего людьми. Наша Хадиша-апай всегда особо подчеркивала это. Она говорила: «Если есть человечность, а сердце чисто, то и роли будут получаться хорошо». Моей самой первой ролью на сцене Театра имени Ауэзова был образ Алиман в спектакле «Материнское поле». В стенах этого храма искусства я выходила на одну сцену с такими корифеями, как Сабира Майканова, Фарида Шарипова, Идрис Ногайбаев, Бикен Римова. И я счастлива от этого. Эти люди оставили глубокий след в искусстве. Этого нельзя забывать никогда», — сказала Меруерт Утекешева.