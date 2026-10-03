Праздник искусства

В этом году масштабное мероприятие с участием отечественных театров, а также коллективов из Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана приурочили к 75-летию народной артистки Казахстана Меруерт Утекешевой, чьей визитной карточкой в кино стала роль Қыз Жібек в одноименном фильме Султана-Ахмета Ходжикова.

Церемония открытия началась в Музыкальном театре юного зрителя: по красной дорожке прошли почетные гости фестиваля, члены жюри и участники творческих коллективов. Здесь же развернулась выставка «Символ красоты и таинства искусства», подготовленная музеем Казахского национального театра драмы им. М. О. Ауэзова. После торжественной церемонии открытия публике представили этно-фольклорный мюзикл «Қыз Жібек» в постановке заслуженного деятеля РК Асхата Маемирова.

– Фестиваль приурочен к моему юбилею, но это праздник для всех любителей искусства. Огромную роль в моем становлении сыграли Султан-Ахмет Ходжиков, разглядевший во мне главную героиню для своего фильма-эпопеи, и народная артистка СССР Хадиша Бокеева. Необходимо сказать и о моих родителях. Они дали мне хорошее воспитание, именно благодаря ему я достигла нынешнего уровня. Нельзя не упомянуть и мой любимый театр имени Ауэзова, который в этом году отмечает свое столетие. Я проработала­ в нем­ более 50 лет, – сказала Меруерт Утекешева. – Сегодня в Казахском нацио­нальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой мы воспитываем молодых людей не только для того, чтобы они стали актерами, но прежде всего для того, чтобы они стали людьми. Наша Хадиша-апай всегда особо подчеркивала это: «Если в человеке есть нравственность и чистое сердце, то и роли получаются хорошими». Моя первая роль на сцене театра имени Ауэзова – образ Алиман в спектакле «Мать-Земля». Именно на сцене этого театра мне посчастливилось работать с такими выдающимися мастерами сцены, как Сабира Майканова, Фарида Шарипова, Ыдырыс Ногайбаев, Бикен Римова. Я безмерно благодарна судьбе за это. Эти люди оставили большой след в искусстве. Об этом никогда нельзя забывать.

Заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Шерхан Талап передал добрые пожелания участникам фестиваля от имени главы ведомства Армана Кырыкбаева. Добрые слова напутствия прозвучали и из уст председателя жюри – известной писательницы, драматурга, лауреата Государственной премии им. Абая Розы Мукановой.

IV Международный театральный фестиваль «TEATP ALL» продлится до 7 октября. В течение недели на сценах столичных театров­ зрителям представят постановки по произведениям казахской и зарубежной классики, а также современные спектакли на самые разные темы.