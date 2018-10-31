​Праздник к нам пришел

В текущем году по поручению главы региона Аскара Мырзахметова уделено огромное внимание благоустройству общественных мест: парков, скверов, аллей.

Программа презентаций началась с открытия памятника акыну Жамбылу Жабаеву. Отреставрированная статуя перенесена с одноименной площади и установлена на новом постаменте перед зданием областного акимата. По мнению местных властей, это самое подходящее место для памятника человеку, чьим именем названа область, поскольку именно сюда первым делом приезжают иностранные гос­ти, здесь проходят знаковые встречи, пишется история развития региона.

В программной статье Главы государства Нурсултана ­Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отмечено, что наши национальные традиции и обы­чаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами. Муд­рость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха – это только часть нашей духовной культуры. И мы должны демонстрировать ее всему миру.

Благоустройство коснулось и сквера перед железнодородным вокзалом, основными воротами в город. До сегодняшнего дня на этой территории не было ни одной достопримечательнос­ти, рассказывающей гостям о древнем городе. Теперь же тут установлена стела «Древний Тараз», отражающая четыре прежних названия города. Также благоустроена прилежащая территория.

Полностью реконструирован парк Кайрата Рыскулбекова, ­который теперь встречает гос­тей новым памятником Народному герою, участнику декабрьских событий 1986 года. За ним построен центр «Желтоқсан-86», который является по сути музеем.

На территории парка посажены деревья, установлено освещение. Также открылись монумент «Тәуелсіздік ұшқыны», символизирующий стремление молодежи к независимости, центр «Ғибрат», где будут проводиться советы аксакалов, роллердром, детская игровая, мини-футбольная, баскетбольная и шахматная площадки, зона спортивных снарядов и велодорожка.

Одним из двух главных объек­тов можно считать обновленную аллею рядом с парком Кайрата Рыскулбекова, которую украсил каскадный фонтан «Желтоқсан толқыны», состоя­щий из трех ступеней общей длиной 220 метров, он считается одним из самых длинных в республике.

Бассейн фонтана декорирован барельефами на тему декабрьских событий и скульп­турными фигурами беркута, барса и крылатого коня, которые служат символами независимости государства. По краям посажены деревья, установлены светильники, батареи солнечного света и смарт-скамейки, подключаемые к сети Интернет, что отвечает задачам программы «Цифровой Казахстан». Проект обошелся в 284 млн тенге.

Наиболее запомнившимся объектом стала набережная канала Ушбулак с двумя вантовыми мостами. Долгие годы акватория была заброшена, вызывала критику со стороны населения. Теперь же здесь все благоустроили.

Сметная стоимость проекта составила 449 млн тенге. Общая площадь побережья – 6,5 га, а длина – 700 м. За короткий период здесь проведена огромная работа: построен один из двух мостов, реконструированы дамба и второй мост, заметно расширено русло водоема, установлена автоматизированная система полива газонов. Плюс к этому построено 3 пирса с выходом на канал, организованы места отдыха, детские игровые площадки, установлены спортивные снаряды. Кроме того, проведено зарыбление канала.

В целях реализации задач по воспитанию патриотизма, ­поставленных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050», в парке Победы имени Б. Момыш­улы состоялось торжественное открытие сразу трех памятников – труженикам тыла, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и воинам-интернационалистам. Все они выполняли свой долг перед Отечеством. Их подвиг нельзя забывать, ведь это яркий пример проявления патриотизма для молодого поколения.

Такого масштабного празднования не было со времен 2000-летнего юбилея города. К этому дню местные власти подготовились основательно, и население оценило их усилия по достоинству.

– В нынешнем году День города запомнится надолго, – уверена студентка ТарГУ Анастасия Чернявская. – Ведь он прошел очень масштабно, охватив практически все уголки областного центра. Видно, что проведена огромная работа. Радует, что руководство области обратило внимание на места отдыха. Город стал намного чище, краше и уютнее. Очень понравились обновленный парк Кайрата Рыскулбекова, куда мы часто ходим гулять после занятий, и каскадный фонтан, который однозначно станет новой местной достопримечательностью.

– В начале весны аким области встречался с нами и пообещал, что наведет здесь порядок. И вот результат, – рассказала пенсионерка Лилия Вавилина. – Теперь есть места, где можно отдохнуть, развлечься и заняться спортом. Долгое время парк Победы и прилегающий к нему канал находились в плачевном состоя­нии. Рада, что они так сильно преобразились. Наряду с современными элементами здесь присутствуют исторические. Отдельное спасибо за Аллею Славы, куда мы теперь каждый месяц приносим цветы, ведь мой отец Николай Паутов был среди тех, кто воевал на фронте в Великую Отечественную. От имени местных жителей хочется выразить благодарность государству и руководству области за прекрасный подарок ко Дню города.

В праздничных мероприятиях приняли участие аким облас­ти Аскар Мырзахметов, аким Тараза Галымжан Абдраимов, депутаты Мажилиса Парламента РК и ветераны войны в Афганистане Бакытжан Ертаев и Бакытбек Смагул, председатель областного общественного совета Жандар Карибаев, деятель культуры РК Алибек Амзеулы, Почетный гражданин Жамбылской области, победитель проекта «100 новых имен» Сембек Сейдазимов, экс-депутат Сената Парламента РК и общественный деятель Александр Савченко, ветеран тыла Жанибек Майканов, председатель областного филиала РОО «Патриотическое движение «Желтоқсан ақиқаты» Санат Конарбаев, председатель областного совета ветеранов Еркимбек Солтыбаев и другие видные деятели и должностные лица.

По данным акимата Тараза, ­работа по благоустройству города будет продолжена, поставлены большие задачи на перспективу. Это реконструкция парков Первого Президента РК, «Турксиб» и имени Турара Рыс­кулова, а также Майской рощи. Кроме того, предполагается благо­устройство Аллеи Славы, спортсменов около Дворца спорта «Тараз-Арена», Аллеи выпускников школ в массиве «Карасу» и сквера, протянувшегося от ТОО «ТаразКожОбувь» до историко-археологического комплекса «Древний Тараз».

В этот день во всех уголках города до глубокой ночи звучала музыка, проводились концерты творческих коллективов областного центра и районов, шли массовые народные гуляния. Заключительным аккордом программы стал праздничный фейерверк.