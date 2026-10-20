Праздник, который объединяет

Возвращение ему статуса национального праздника, на мой взгляд, не просто восстановление исторической справедливости, а гораздо больше. В первую очередь это важное напоминание о том, с чего начинался­ путь нашей государственности.

Однако наверняка у каждого из нас есть и собственные ассоциации с этим праздником, когда большие исторические события могут обретать личное измерение через наши воспоминания, связанные с детством, семьей и людьми, которые были рядом. Для меня День Респуб­лики ассоциируется со школьной порой – и вот почему.

Помню, как в бытность ученицей в старших классах на День Республики в школе традиционно проводился фестиваль народов мира. Каждый класс должен был представить культуру какого-либо народа, рассказать о его традициях, показать нацио­нальные костюмы, приготовить традиционные блюда. И это было так здорово! Из будничного учебного заведения наша небольшая сельская школа на самом севере Казахстана вдруг превращалась в уютный и теп­лый уголок большого мира. И так из года в год.

Таким образом наши педагоги хотели показать нам, детям, насколько многолика наша страна, сколько разных этносов проживает в ней и насколько богата наша общая культура. Тогда, конечно, нам был больше интересен процесс подготовки и, безусловно, само празднование. Мы с любопытством разглядывали национальные костюмы и пробовали незнакомые блюда. Но именно так происходило настоящее знакомство с культурой других народов.

Сегодня подобные мероприятия, пожалуй, больше ассоциируются с Днем единства народа Казахстана, что вполне закономерно. Для меня же очень ценно, что именно в школьные годы во время празднования Дня Республики мы получили этот урок дружбы и взаимного уважения. Тогда он запомнился нам как яркое событие из школьной жизни. Зато сейчас, уже в зрелом возрасте, стал понятен настоящий смысл и тех мероприятий, и теперешних воспоминаний.

Казахстан – наш общий дом, где живут люди разных национальнос­тей, с разными языками, культурными традициями и семейными историями. Но всех нас объединяет гораздо больше. В первую очередь это земля, на которой мы родились и выросли и где теперь уже растут наши дети. У нас у всех есть общее настоящее, которым мы должны дорожить и при этом нести ответственность за будущее.

Мне бы очень хотелось, чтобы День Республики был одинаково дорог каждому казахстанцу. Чтобы этот праздник воспринимался не только как напоминание о становлении нашей независимости, но и как символ общего дома, в котором каждому есть место. Чтобы дети, как когда-то мы, знакомились с искренним интересом с культурой друг друга. И чтобы спустя годы они тоже вспоминали такие моменты с теплом, понимая, что именно из них складывается наше общее чувство принадлежности к своей стране.