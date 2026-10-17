Праздник, который объединяет

Традиции
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Этнокультурное объединение немцев Жамбылской области ярко, душевно и с особым колоритом отметило традиционный праздник урожая Erntedankfest. Таразский Дом дружбы в этот день наполнился теплом, музыкой и улыбками, став центром притяжения для всех, кто ценит культуру, традиции и добрососедство.

фото предоставлено КГУ «Қоғамдық келісім»

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился председатель этнокультурного объединения немцев Жамбылской области Александр Гибнер. Он поздравил аудиторию с праздником и подчеркнул, что Erntedankfest – это не только благодарность за собранный урожай, но и символ единства, мира и взаимного уважения между людьми разных нацио­нальностей.

Центральным событием вечера стала театральная постановка, повествующая о традициях праздника и истории двух семей – Шнайдер и Вебер. Этот трогательный рассказ стал добрым напоминанием о простых, но важных ценностях: умении слышать друг друга, терпении, взаимном уважении и искренней дружбе. Светлый финал постановки как нельзя лучше соответствовал атмосфере всеобщего праздника и оставил в сердцах зрителей теплый след.

Яркими красками театральное действо дополнили музыкальные и хореографические номера. Своим мастерством порадовали зрителей солисты Илья Филиппов и Екатерина Щелкова, а также вокальные группы Sterne, Singende Herzen и Juwel.

Особый задор празднику подарил хореографический коллектив из Жуалынского района, исполнивший зажигательную польку. Этот энергичный танец словно напомнил всем, что радость и веселье не знают границ и объединяют людей независимо от возраста и национальности.

К фестивалю присоединились и представители других этнокультурных объединений. Все национальные праздники по устоявшейся традиции отмечаются вместе. Так люди лучше узнают друг друга, поддерживают, становятся ближе. Подобные мероприятия – важная часть культурной жизни региона, ведь они помогают укреплять межнациональное согласие и знакомить новые поколения с богатым наследием предков.

#Тараз #традиции #праздник урожая #Erntedankfest

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