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​Праздник лоскутного шитья
Марина Михайлова, Алматы

По этому базару можно было ходить целый день, не переставая восхищаться и удивляться настоящим шедеврам лоскутного шитья. На его площадке гостила международная передвижная выставка уникальных текстильных панно Orient, в которую вошли более 80 текстильных панно мастеров из Чехии, Словакии, Великобритании и Германии. Вдохновляемые природой, музыкой и поэзией, историческими события­ми умельцы иголкой и ниткой создают произведения искусства, придумывают собственные стили, используют неожиданные материалы: лоскутки материи сплетаются с бисером, перьями, бумагой и войлоком.

Вместил «Восточный базар» и международную выставку детского лоскутного шитья Patch-Kids, демонстрирующую талантливые работы юных мастеров от 6 до 16 лет из стран Европы и России. Свои лучшие творения – около 60 квилтов (стеганых одеял) – представили члены Ассоциации лоскутного шитья Казахстана из Астаны, Алматы, Шымкента, Семея и Кентау.

Открыл фестиваль перфоманс «От иголки до суперкомпьютера», символизирующий эволюцию шитья и швейной техники в Казахстане. И конечно, гости и участники фестиваля поздравили всех, кто создал этот праздник лоскутного шитья.

– Наши мастера квилтинга не ограничиваются традиционными казахскими корпе. Осваивая новые техники, они создают уникальные работы, которые можно назвать арт-квилтингом и которые достойны входить в экспозиции международных арт-выставок, – отметила президент этой ассоциации Тамара Штрошерер.

– Сегодня многие известные дизайнеры создают коллекции, изготовленные в технике лоскутного шитья, – подчеркнула Гаухар Каппарова, приглашенный редактор и контрибьютор британского издания LUX Magazine. – Интерес к этому виду искусства в высокой моде появился благодаря великому кутюрье Иву Сен-Лорану. В 1971 году он создал модель, декорированную элементами в лоскутной технике, ознаменовав появление нового тренда. И сегодня в творчестве многих знаменитых кутюрье прослеживаются восточные мотивы.

– Данный фестиваль – значимое событие в культурной и социальной жизни Алматы. Он проводится уже в шестой раз и привлекает внимание мастеров из многих стран. В перспективе «Восточный базар» станет большим мероприятием событийного туризма в области рукоделия, – сказал заместитель руководителя управления культуры и архивов Алматы Данияр Алиев.

Создать из лоскутков собственное творение мог любой желающий: на площадке фестиваля были организованы мастер-классы. Помимо казахстанских рукодельниц секретами этого искусства делились и зарубежные гости, в том числе квилтер международного уровня, лауреат многочисленных конкурсов Дженни Боукер.

Украсил фестиваль показ новых коллекций казахстанских дизайнеров.

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