Праздник милосердия и добра – Курбан айт

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Через пару дней мусульмане всего мира будут праздновать Курбан айт. Это особый праздник, который насыщает голодных, облагодетельствует нуждающихся и удостаивает всех мусульман больших воздаяний. В этот день каждый верующий, который надеется на милость и довольствие Всевышнего Аллаха, в меру своих сил и возможностей приносит в жертву животное.

Мусульманский мир живет по лунному календарю, поэтому каждый год дата праздника меняется в соответствии с этим. В нынешнем году по астрономическим расчетам Курбан айт приходится на 11 августа.

Курбан айт олицетворяет собой благодарение Всевышнему Аллаху и искупление грехов, стремление к высоким идеалам нравственного совершенствования, стремление человека к состраданию и милосердию.

В эти дни жертву во имя Аллаха должны принести верующие, обладающие достатком более 85 граммов золота или его денежным эквивалентом. В жертву приносится овца, корова, верблюд или баран. Животное, приносимое в жертву, не должно иметь изъянов или быть больным. Также верующие могут объединиться и приобрес­ти животное для жертвоприношения в складчину. Однако складываться можно только для покупки верблюда или коровы.

Из истории

Сама традиция жертвоприношения как акт поклонения Единому Богу своими корнями уходит в далекое прошлое. Священная история ислама выделяет пророка Ибрахима (библейский Авраам), который, как отмечают ученые-теологи, стал примером для будущих поколений верующих. А одно из значительных событий его жизни положило начало многовековой религиозной традиции – обряду жертвоприношения ради Единого Бога.

Согласно Корану Ибрахим увидел во сне повеление от Аллаха – принести в жертву единст­венного сына Исмаила. Повинуясь приказу, он отправился в долину Мина, к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда он уже был готов принести жертву, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, и тогда ангел Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана.

Этим случаем Всевышний показал: чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется. А животный мир – на покорной службе у людей, что подразумевает и использование его по назначению, и опеку, и охрану окружающей среды. В этом состоит гуманистический смысл жертвоприношения.

Если обратиться к истории, то в хадисе сказано, что, когда пocлaнниĸ Aллaxa (Да благословит его Аллах и приветствует!) пpибыл в Meдинy, люди Meдины пpaзднoвaли двa пpaздниĸa. B эти двa дня y ниx были ĸapнaвaлы и фecтивaли. Πpopoĸ Myxaммaд (Да благословит его Аллах и приветствует!) cпpocил aнcapoв (мycyльмaне Meдины) oб этoм. Oни oтвeтили, чтo дo иcлaмa y ниx были ĸapнaвaлы в эти двa paдocтныx дня. Πocлaнниĸ Aллaxa (Да благословит его Аллах и приветствует!) cĸaзaл им: «Bмecтo этиx двyx днeй Aллax нaзнaчил двa дpyгиx дня, ĸoтopыe лyчшe, дни Ид aль-Фитp и Ид aль-Aдxa» (Aбy Дayд).

Эти двa пpaздниĸa являютcя oдними из знaмeний Aллaxa, имеющими свою историю.

Самый лучший день

Традиционно в день, предшест­вующий Курбан айту – Арафат, мусульмане готовятся к празднику, хлопочут о дастархане. В этот день совершающие паломничество верующие стоят на горе Арафат. Тем же, кто не совершает хадж, желательно в этот день поститься. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно. Не случайно этот день у мусульман считается лучшим в году.

Если мусульманин соблюдает в день Арафат пост ради довольства Всевышнего, то ему прощаются большие и малые грехи за 2 года – предыдущий и последую­щий. Но грехи перед людьми смываются лишь только после того, как обидчик попросит прощения у тех, кого обидел.

День в Курбан айт начнется с праздничной молитвы. После завершения айт намаза начнется процесс жертвоприношения в специально установленных мес­тах. Не имеющий возможности принести в жертву животное может наполнить эти дни доб­рыми, богоугодными делами.

В день праздника считается во благо встать пораньше, одеться нарядно, быть приветливым со всеми, исполнить айт намаз, совершить жертвоприношение – курбан, навестить родителей, старших и больных, помянуть молитвами усопших. Мясо жерт­венного животного, согласно сунне пророка Мухаммада (Да благословит его Всевышний Аллах и приветствует!), делят на три части: две части раздают бедным, сиротам, малоимущим, а третью мусульманин оставляет себе, но если и ее отдаст мало­имущим, оставив для своей семьи лишь малую часть для приготовления праздничного обеда, то по шариату это лучше. Приносимая жертва не только способствует духовному очищению жертвователя, но и обеспечивает пропитание бедной части мусульманской общины. Обряд жертвоприношения обязан выполнить каждый мусульманин у которого есть на это возможность, а не только те, кто совершает хадж. Если жертва приносится по обету, все мясо следует раздать неимущим: ведь жертва Ид аль-Адха – Курбан айт совершается ради Всевышнего Аллаха и должна принести пользу нуждающимся в мире земном и награду жертвующим в мире вечном. Также в этот день принято принимать гостей, навещать родных, дарить детям подарки.

В единстве – сила

Мусульмане совершают жертво­приношение искренне ради Аллаха.

Нельзя приносить в жертву животных ради славы, похвалы, показухи или для продолжения традиций отцов и дедов, то же самое относится ко всем обрядам поклонения.

В Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро».

Смысл обряда жертвоприношения не в самом заклании животного.

Он не нуждается в этом и достоин всякой похвалы. Однако искренность, надежда на вознаграждение и чистое намерение доходят до Аллаха.

Подобные акты милосердия пробуждают души, наполняя сердца добром, прощением, благодарностью. Жертва, принесенная ради довольства Аллаха, укрепляет иман – степень веры, усиливает богобоязненность, очищая сердце от налета бренности бытия.

Отрадно, что из года в год улучшается благосостояние казахстанцев, заметен рост религиозной грамотности и самосознания. Хвала Всевышнему, наша страна – одно из немногих государств на постсоветском пространстве – сумела избежать межнациональных столкновений и розни в постсоветский период. Сегодня особенно явственно видны достижения Казахстана в деле построения многонационального, культурного и поликонфессионального общества, в котором реально обеспечено равенство возможностей экономического, социального, культурного, духовного развития для представителей всех наций и народностей, практическая реализация принципов межнационального согласия, единства казахстанского народа, гуманизма, гармоничного сочетания прав нации и прав человека.

Осуществлению межнациональной политики способствует и менталитет казахского народа, его традиционно толерантное отношение к другим этносам. Казахстан может служить примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития для других государств мира. Ни в одной стране бывшего Советского Союза нации и диаспоры не живут в таком согласии. Такое состояние нацио­нального вопроса в Казахстане объясняется, конечно же, не парадоксом, а особой гуманной моделью межнациональных отношений и своеобразным богатым симбиозом разных культур. И последние события в Арысе показали сплоченность народа, когда рука помощи была протянута искренне и своевременно.

Практическая часть

В соответствии с ханафитским мазхабом совершение жертвоприношения является ваджибом (обязательным) для каждого, кто соответствует следующим требованиям:

– является мусульманином;

– является дееспособным;

– является совершеннолетним;

– является свободным;

– не является мукимом, то есть не является путником;

– обладает минимальным достатком (имуществом), с которого необходимо выплачивать закят (нисаб, который равен стоимости 85 г золота).

Последний пункт не означает, что те, кто не обладают достатком, необходимым для выплаты закята, совершать жертвоприношение не могут. Наоборот, если у человека есть денежные средства для того, чтобы совершить жертвоприношение, он может это сделать и получить за это предписанное Аллахом вознаграждение.

К жертвенным животным относятся:

1) овцы и козы;

2) коровы, быки и буйволы;

3) верблюды.

Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупный рогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего. Корову и верблюда можно принести в жертву от семерых; овцу или козу – только от одного человека.

Эти животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов:

1) слепота на один или оба глаза;

2) слабость и истощение;

3) отсутствие уха или хвоста (более одной трети), зубов (половины и более);

4) сломанный рог;

5) хромота;

6) явная болезнь.

Мясо жертвенного животного желательно (мустахаб) разделить на три части. Одну часть можно оставить себе на нужды семьи, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, третью желательно раздать неимущим. Однако можно раздать и полностью.

Шкуру животного можно оставить на собственные нужды или отдать в качестве садака. Категорически запрещено продавать шкуру и использовать деньги для себя, но можно отдать эти деньги в качестве садака.

Жертвоприношение желательно совершать самому, однако разрешается уполномочить кого-либо сделать это от своего имени. Но даже в этом случае желательно присутствовать во время обряда.

Прежде чем совершить жерт­во­приношение, необходимо произнести: «Бисмилляхи, Аллаху Акбар».

В Священном Коране говорится (смысл): «Поистине, Аллах не смотрит на ваши облики и деяния, а смотрит на то, что в ваших сердцах. Он не хочет, чтобы вы просто закалывали жертвенных животных и текла из них кровь. Важно не само это деяние – важны ваша богобоязненность и искренние намерения» (тафсир «Аль-Мунтахаб», 22:37).

Пусть же Аллах сделает наши намерения чистыми, сердца – покорными, веру – крепкой, страну – процветающей, а народ – дружным.

С наступающим всех Курбан айтом!